大日本印刷株式会社（DNP）が運営するクリエイター共創サービスFUN'S PROJECTは、2026年6月5日（金）より西武渋谷店モヴィーダ館にて「藤ちょこ イラスト展 -祝彩巡礼-」を開催します。 本展は、2025年5月に株式会社KADOKAWAより発売された人気イラストレーター・藤ちょこ氏の第3弾画集『祝彩巡礼』の掲載作品を中心に構成し、同氏が描く色彩豊かで幻想的な世界観を展示空間で鑑賞できる企画展です。DNPが培ってきた高精彩出力技術と空間演出で臨場感ある展示表現を目指します。

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本展示の見どころ

作品の世界観を体感できる空間設計

作品の世界観を体感できるよう空間設計を工夫し、「祝彩巡礼」の世界を空間全体で表現します。

初公開作品の展示

画集掲載作品に加え、本展で初めて一般公開する作品も展示します。

DNPが培ってきた印刷技術を活かした表現

細かなタッチや色の階調まで再現することを目指した高精彩出力やアクリルを用いた表現技術を活用し、作品を展示します。出力展示による質感やスケール感を表現します。

イベント＆グッズ情報

藤ちょこ氏 本人によるサイン会開催

6月20日（土）・21日（日）の2日間限定で、藤ちょこ氏が来場。本サイン会参加付きのイラスト展チケットは、抽選方式にて販売いたします。

グッズ販売

会場では本展で初めて一般公開する作品を含む関連グッズを販売予定です。展示作品の一部については、受注販売を行います。

チケット情報

本展入場にはチケットが必要です。 〇通常入場券 価格：1,000円（税込） 〇限定グッズ付き入場券 価格：1,500円（税込） 特典：アクリルキーホルダー

※未就学児は入場無料（18歳以上の保護者同伴が必須です）。 ※別途、チケット発行手数料が発生します。 ※チケット購入方法やサイン会抽選販売の詳細については公式Webをご確認ください。

開催概要

名称：藤ちょこ イラスト展 -祝彩巡礼- 会期：2026年6月5日（金）～6月28日（日） 11:00～20:00 ※最終入場は閉場30分前まで 会場：西武渋谷店モヴィーダ館（東京都渋谷区宇田川町21-1） 藤ちょこイラスト展 -祝彩巡礼- 公式Web：https://funs-mall.com/lp/fuzichoco_shukusai

イラストレーター紹介

藤ちょこ（Fuzichoco）

ライトノベルの挿絵や、TCGイラスト、ソーシャルゲームイラストなど幅広いジャンルで活動している。 オリジナルイラストも多く手掛け、 鮮やかで明るい透明感のある色彩と奥行を感じさせる構図や背景への丁寧な描き込みが作者特有の世界観を引き立てている。3rd画集「祝彩巡礼」が株式会社KADOKAWAより発売中。

FUN'S PROJECT

DNPクリエイター共創サービス FUN'S PROJECT（ファンズプロジェクト）は、コンテンツ文化の発展とクリエイティブ業界への貢献を目的に大日本印刷株式会社（DNP）が提供するサービスの総称です。 Webサイト：https://funs-project.com/

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