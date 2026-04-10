株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉、以下「当社」 ）は、当社が運営する寄附サイト「企ふるオンライン」にて、徳島県三好市が推進する企業版ふるさと納税プロジェクト「蔦文也杯野球大会事業」の寄附募集を開始したことをお知らせいたします。

寄附募集プロジェクトについて

蔦文也氏の名を冠した野球大会を開催し、小中学生に野球を通じて学校・生徒間の交流を深めるとともに野球に対する真摯な態度を育みます。

徳島県三好市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み

https://kifuru.jp/projects/1138/

三好市は徳島県の西部・四国の中央部分「四国のへそ」に位置している、人口2万人ほどの市です。国指定重要有形民俗文化財「祖谷のかずら橋」を有し、日本三大秘境とも呼ばれています。 山間地で少子高齢化が進む中、地域の暮らしを守るために様々な事業を展開しています。伝統的で美しい街並みを持つ三好市を企業の力で、是非応援ください。

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。全国の寄付プロジェクトを探し、申し込みから決済までオンライン上で完結できます。決済は、クレジットカードと口座振込※のどちらかを選んでいただけます。 ※口座情報（銀行及び口座番号等）は、寄付申し込み後に表示されます。

https://kifuru.jp/

株式会社サイバーレコードについて 2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡ 【社名】株式会社サイバーレコード 【代表者】代表取締役社長 増田一哉 【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F 【設立】2008年8月1日 【URL】https://www.cyber-records.co.jp/ 【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form