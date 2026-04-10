株式会社リーガルコーポレーション（本社:千葉県浦安市、代表取締役：青野 元一）が展開する、シューズブランド「REGAL（リーガル）」は、赤ちゃんの人生最初の一歩に寄り添う「ファースト・セレブレーションシューズ ギフトセット」を、2026年4月15日（水）10：00より応援購入サイトMakuakeにて先行予約販売を開始いたします。

「この子と、どんな未来が待っているのだろう？」 「この子の初めてを、どんな風に見守るのだろう？」 「我が子と、どんな小さな記憶も大切に紡いでいきたい。」 そんな温かな想いを抱くすべてのご家族へ。 REGAL（リーガル）は、赤ちゃんの人生最初の一歩に寄り添う「ファースト・セレブレーションシューズギフトセット」を発売いたします。 出産を控えるご夫婦へ、初めて祖父母になるご両親へ、 これからパパ・ママになる大切な友人へ--。 未来の親子に“時間を超える贈りもの”を贈りたいすべての方へ向けたギフトです。

【セット内容】

■ ファースト・セレブレーションシューズ

セットの主役は、白の柔らかな牛革とサテンリボンで仕立てたファースト・セレブレーションシューズ。 生まれてまもない赤ちゃんの足に優しくフィットし、お宮参りや100日祝いなど、家族の記念日にふさわしい一足です。サイズは10.5㎝のワンサイズ。 ※赤ちゃんの足は日々成長します。生後3か月頃の赤ちゃんまでご着用いただけるサイズを想定しておりますが、大切なその一瞬を逃さないためにもお早目のご着用をおすすめいたします。

■ 絵本作家・たちもとみちこ氏 書き下ろしオリジナル絵本「くつやのトムテ」

絵本「くつやのトムテ」は、このセットのために書き下ろされた特別な一冊。絵本の読み聞かせは、親子にとってかけがえのない時間。この絵本には、セットに入っているファースト・セレブレーションシューズが実際に登場し、「生まれてきてくれてありがとう」「しあわせになってね」といった親から子へ伝えたいメッセージが、妖精トムテと森の仲間たちによって繰り広げられます。親子の幸せな時間を描くストーリーは、読み聞かせのひとときを宝物に変えます。

■ 手形・足形を残せるメッセージカード

赤ちゃんの小さな手と足をそのまま記録できるメッセージカード。親から子への"はじめての手紙"を記せるスペースもあり、将来開くたびに家族の愛が蘇ります。「こんなに小さかったんだね」と語り合い、家族の愛が深まります。

■ 靴を守るコットン製 オリジナル巾着

ホワイトのコットン製巾着袋に靴を収めてお届け。やさしい肌触りと清潔感のある素材感が魅力。大切なはじめてのくつをやさしく守ります。

■ 「家族の宝箱」REGALロゴ入りオリジナルシェーカーボックス

すべてのセット内容を美しく納めた REGAL オリジナルのシェーカーボックス。日々の暮らしに寄り添うインテリアとしても人気の高いこのボックスは、そのまま"家族の宝箱"に。赤ちゃんの成長記録だけでなく、お手紙、折り紙、絵など、子どもが成長する中で贈ってくれた、小さなプレゼントをしまっておける場所です。「親子の宝物」をしまう"思い出 BOX"としてもお使いいただけます。 --20 年後。 子どもが大きくなったとき、このボックスを一緒に開ければ、そこには家族の「はじまり」と「愛と記憶」が、そのままの形で残っています。-- 岡山にある、幸せな毎日を過ごすための提案をしている人気インテリアショップ「AXCIS.INC」へ別注しました。

【オプション】

■ 世界にひとつだけの"名前入り"も。

オンライン限定で名入れ刺繍のオプションをご用意。赤ちゃんのお名前を、靴に刺繍することができます（＋2,200円 税込）。刺繍糸は「緑・水色・ピンク・紫・白・黒」からお選びいただけます。 名前はわが子への最初の贈り物。世界にひとつだけのREGALファースト・セレブレーションシューズを贈る、かけがえのない体験に。

【プロダクト詳細】

品番：AA30 等級：FS（名入れありはFSNA） 価格：36,300円（税込）（名入れありは38,500円（税込））

ABOUT REGAL

https://www.makuake.com/project/regal_first-celebration-shoes/ https://www.regal.co.jp/stories/detail/regal/260410-ml-firstshoes/

REGALは、1880年にアメリカ・マサチューセッツ州でL.C.ブリス氏によって立ち上げられました。 1961年に日本に上陸して以来、私たちは人々の足元を支え、暮らしに寄り添ってきました。 「Always feel good」という想いのもと、REGALはひとり一人の理想に向き合い、悩みや不安を解消することで、日々の生活の心地よさを提供します。 履く前から、履いている最中、そして脱いだ後まで── 製品やサービスを通して、日常に心地よくフィットする体験を、これからも届け続けます。 https://www.regal.co.jp/brand/regal

ABOUT たちもとみちこ(colobockle)

石川生まれ。絵本や児童書、園具、教育分野のイラストレーションをはじめ、 ポスター、キャラクターデザイン、プロダクト、テキスタイル、映像など、想像力をかき立てる色彩豊かな作品で幅広い分野にわたり活躍。著書の絵本に「こぐまのアニー」シリーズ『アニーのちいさなきしゃ』『アニーとパパのハロウィン』( 文溪堂 )、こぶたちゃんしかけえほんシリーズ『おひさまとかくれんぼ』『おてがみ』( 教育画劇 )、シールえほん『おべんとうブック』『まるさんかくしかくはかせ』( コクヨ ) など多数。ヨーロッパやアジア各国でも翻訳されている。 https://www.colobockle.jp