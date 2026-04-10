関西文化学術研究都市(けいはんな学研都市)は、京都府・大阪府・奈良県にまたがる木津川左岸の京阪奈丘陵域に建設され、整備・振興が進められているサイエンスシティです。公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構では、大学や研究機関の集積を活かし、世界トップクラスの研究開発型オープンイノベーション拠点の形成を目指し取組を進めています。

けいはんな学研都市にある京田辺市に立地する株式会社つじせこ(本社：京都府京田辺市松井ケ丘1丁目2番地1アクアホームビル2階)は、これまでにありそうで無かったトレーニングマシン体験を提供する新開発マシン「ハイブリッドラック」を新たに開発しました。

本製品は、初心者から上級者まで幅広いユーザーに対応し、効率的かつ安全にトレーニングができる設計となっています。

また、1台に多くの機能を持たせることにより、事務運営の収益向上にも効果があります。









■開発背景

近年、フィットネス市場は急速に拡大し、「短時間で効果を出したい」「安全に怪我なく続けていきたい」というニーズが高まっています。

当社ではそのニーズに応えるため、以下の課題解決を目的に本製品を開発しました。

・安全にフリーウエイトを行えるようにしたい(転倒しても自分も他人も怪我が無いような設計)

・スミスマシンの機能を1つのマシンに持たせたい

・狭いスペースでも様々なトレーニングを行えるようにしたい









■製品の特徴

特徴(1)：誰でも安全に使える設計

フリーウエイトを従来のマシンの外で行う設計ではなく、ラックの中で行える安全設計





特徴(2)：高いトレーニング効率

1台で様々なトレーニングができる設計





特徴(3)：ジム運営の収益性向上

これ1台を設置することで、何台もマシンをそろえる必要がなく比較的狭いスペースに最適





スクワットスミス





スクワット





■主な仕様

・サイズ ： 2473mm × 2100mm ×2201mm

・重量 ： 620kg

・フレームの厚み： メインフレーム70.40.3mmの高品質スチール

・対象 ： 初心者～上級者

・設置環境 ： 屋内





製品外観1





製品外観2





■想定導入先

・フィットネスクラブ

・パーソナルジム

・ホテル・商業施設

・個人宅(ホームジム)









■価格・発売日

・価格 ： 450,000円(税別)

・発売日： 2026年2月1日









■今後の展開

今後は全国のフィットネス施設で導入されるようプロモーションに努めるとともに、地元京田辺市のふるさと納税返礼品としても地域貢献していく所存です。









■会社概要

会社名 ： 株式会社つじせこ

所在地 ： 京都府京田辺市松井ケ丘1丁目2番地1アクアホームビル2階

代表者 ： 辻田 茂貴

事業内容： スポーツジム・フィットネスマシン開発、販売・接骨院





【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社つじせこ

担当 ： 辻田 茂貴

TEL ： 080-4011-3521

Email： shigekingu@gmail.com