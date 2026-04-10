超音波検査機器の販売を手がけるダコタ・ジャパン株式会社(本社：さいたま市、代表取締役：深澤 義知)は、新製品の超音波膜厚計『CX216』を4月10日(金)より販売開始します。





超音波膜厚計 CX216





◆超音波膜厚計『CX216』の概要

CX216は、鉄・アルミはもちろん、樹脂・ゴム・ガラス・FRP・セラミック・木材・コンクリートなど、さまざまな素地上の塗膜を測定できる超音波膜厚計です。電磁式・渦流式膜厚計とは異なり、素地の材質に依存しないことが大きな特長です。金属・非金属を問わず、幅広い対象物の膜厚測定に対応します。

最大3層の膜厚を個別に測定できるほか、膜厚と素地(母材)の同時測定にも対応しています。測定範囲も広く、エポキシ塗料で最大5.5mm、鉄鋼材料では約15mmまでの測定が可能です。

CX216は、多層膜厚測定に対応しながら、導入しやすいを実現、誰でも安定した測定結果が得られる超音波膜厚計です。





測定風景1





測定風景2





◆特徴

・金属だけでなく、樹脂や木材、コンクリート上の塗装厚も測定できます。

・1μmの高分解能により、わずかな厚さの違いも検出可能。薄膜から厚膜まで精密に管理できます。

・3層の膜厚、または2層の膜厚＋素地の同時測定が可能です。

・膜厚の目安を入力することで、適切なエコーを検出し、誤測定を防ぎます。

・13～5500μm(エポキシ塗料)の広い測定範囲に対応し、薄膜から厚膜まで1台で測定できます。

・薄物測定用の厚さ計としても使用でき、測定範囲は0.3～14.8mm(鋼換算)です。





3層の同時測定に対応





樹脂上のコーティング測定





パッケージ





◆CX216製品ページ

https://www.dakotajapan.com/product/ct_gauge/cx216/





◆膜厚計一覧ページ

https://www.dakotajapan.com/product/ct_gauge/





◆お見積・お問い合わせ

https://www.dakotajapan.com/contact/









◆会社概要

・会社名 ： ダコタ・ジャパン株式会社

・所在地 ： ＜本製品を管轄している部門＞

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4丁目150番1号

・代表取締役社長： 深澤 義知

・事業内容 ： 非破壊検査機器の販売および校正

・サイトURL ： https://www.dakotajapan.com