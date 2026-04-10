医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、2026年3月18日に医療複合施設i-Mall内のISEIKAI lounge さくらテラス2階サロンにて、江崎グリコ株式会社と共同で母子とその家族を対象としたセミナーを開催しました。本セミナーでは、幼児期の成長に重要な食と歯をテーマに、専門職が基礎知識を解説しました。

母子支援ニーズと継続開催による取り組み

子育て期においては、食事や口腔ケアなど日常生活に関わる知識を学ぶ機会が限られています。特に幼児期は、食習慣や歯の発達が将来の健康に影響する重要な時期です。 医療法人医誠会では、子どもとお母さんの健康を支える取り組みとして、母子に関わるテーマのセミナーを継続して実施しています。2025年度は本セミナーを含め計5回開催し、発熱や乳幼児がかかりやすい病気への対応、夜泣きやイヤイヤ期への接し方、母乳や人工乳に関する知識、産前・産後の体とこころのケアなど、子育て期に関わる幅広いテーマを取り上げてきました。 本セミナーは、江崎グリコ株式会社と共同で実施し、食品と医療それぞれの専門性を活かした内容としています。日々の生活に活かせる知識の提供に加え、お母さん同士が安心して交流できる場としても機能しています。

専門職による解説と直接質問できる学びの機会

本セミナーでは、幼児期の成長に関わる食と歯をテーマに、専門職による講演を実施しました。 食に関する講演では、江崎グリコ株式会社の栄養士・子ども心理カウンセラーが登壇し、成長段階に応じた食事の考え方やおやつの位置づけについて解説しました。歯に関する講演では、医誠会国際総合病院の歯科医師が、乳歯の役割や虫歯の予防、歯みがきのポイントなどについて説明しました。 当日は12組20名が参加し、講演後には多くの質問が寄せられました。参加者からは、日頃の悩みや疑問について専門職に直接相談できる点が理解を深める機会となったとの声があり、対面で学ぶ意義が確認されました。 医療法人医誠会では、今後も母子を対象としたセミナーを継続し、次回開催に向けた準備を進めています。

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立し、ホロニクスグループとして全国で医療・介護事業を展開しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数2,144名（2026年4月現在）を有する基幹病院で、2026年4月に大阪府がん診療拠点病院に指定されました。また救急搬送件数は日本一※であり、「断らない救急」を掲げ地域の高度急性期医療を担っています。 ※ 厚生労働省資料：令和６年度DPCの評価・検証等に係る調査「退院患者調査」の結果報告について 参考資料1 （4）救急車による搬送の有無（https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001682674.xlsx） による