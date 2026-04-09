Hibito、AI時代の営業組織を加速する3つのメディアを同時リリース

株式会社Hibito

株式会社Hibito（東京都渋谷区／代表取締役 渡邊悠介）が、これまでのご支援の知見や蓄積されたナレッジを営業の皆様に広く役立ていただくためのメディアを立ち上げることとなりましたので、お知らせいたします。

■メディアURL

- RevOps Lab：https://revenue-operations.jp/

- GTM Engineer Lab：https://gtmengineer.jp/

- Sales Coaching Lab：https://salescoaching.jp/

AIエージェントが加速する中、これからの営業組織に求められるのは、従前のRevenueOpsに加え、現場にAIを実装し事業成長を牽引する”GTM Engineer"という新職種と、環境の激しい変化を受け止め行動を変容していくための”コーチング”の力です。

AI時代、情報の価値が逓減していく一方で、情報は思考を深め構造を俯瞰し才能を見極めるきっかけにすぎません。それであればこの知見自体を体系化してだれでもアクセス可能な状況におくことは意味があると思い、メディア化し情報を広くみていただくべきという考えに至りました。

本メディアでは、250の営業・コーチングナレッジのコンテンツとして個人向けコーチングのお客様に提供してきた内容をベースに、体系化された知見をまとめております。ぜひブックマークいただきいつでもアクセスできる営業の辞書として、お役立ていただければと思います。

各メディアの概要

RevOps Lab

分業制によりマーケティング・セールス・カスタマーサクセスが「それぞれの正義」で動き、収益が最大化されないということはよく耳にします。収益の最大化という共通のゴールを設定し、連動的に組織が動いていくための考え方・知見を提供します。

Sales Coaching Lab

AIをはじめとした技術の進歩と少子高齢化といった社会的変化の中で、営業組織・個人ともに変化への受容制をいかに高めていくかが重要になる時代となりました。コーチングの理論と営業ナレッジを用い「背中を押せる営業」を生み出すための知識体系をまとめています。

GTM Engineer Lab

「営業企画」と「エンジニアリング」の橋をかける専門メディア。米国ではGTMエンジニア*という職種が勃興し、今後の営業企画の中心点は、この役割になるだろうと考えています。グローバルの情報や、営業企画とテックをどう繋ぎ合わせるかについての知見をまとめています。

*GTMエンジニア：エンジニアリングの力を使って、製品を市場に届けるプロセス（営業・マーケティング・カスタマーサクセス）を最適化・加速させる新しい職種

本メディアリリースにかける思い

営業組織や個人が顧客価値と成果を生み出すためには、成果を上げるための構造づくりと、個人の才能を生かした営業活動の設計が重要になります。

我々の価値はお客様に寄り添い、事業成長を共に願うパートナーとして変化を楽しみながら実現するためのお手伝いをすることにあります。組織コーチングで想いを統一し、コーチングの力で変化を受け入れながら成長を楽しみ、営業推進の力でそれを具体化していく。

このメディアが営業組織や個人の成長のきっかけとなりますことを願っております。

弊社では成長を思考する営業組織・営業個人を支援する様々なサービスをご用意しております。

お気軽にお問い合わせください。

▶︎営業組織変革サービス(https://hibito.co.jp/sales-group-coaching)

▶︎クラウド営業推進(https://hibito.co.jp/cloud-salesops)

▶︎AIロープレコーチング(https://hibito.co.jp/ai-roleplaying-coaching)

▶︎個人向け営業コーチングサービス「Ticket」(https://hibito.co.jp/ticket-businesscoaching)