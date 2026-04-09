小さい 「や・ゆ・よ・つ」で止まらないために　特別支援の現場発カード誕生！

合同出版株式会社

合同出版株式会社は、『拗音・促音攻略カード めくって！そろえて！ゲームでマスター』(三浦文恵【考案】)を 2026年4月9日より全国の書店・オンライン書店で販売します。

■「ぎゅうにゅう」が「ぎうにう」になる

■「やゆよ」の学習になると、急に嫌がってしまう

■小さい「や・ゆ・よ・つ」は書く以外の学び方も必要

――そんな声にこたえるカード教材ができました

小さい「や・ゆ・よ・つ」は、多くの子どもにとってつまずきやすいポイントです。

「わからない」が積み重なり、すべての学習への苦手意識につながることもあります。

本教材は、特別支援の現場に関わる教員が、子どもたちの実際のつまずきから着想を得て開発しました。

色分けされたヒントを手がかりに、「ばばぬき」や「神経衰弱」などのゲームにくり返し取り組むことで、拗音・促音のしくみが自然と身につくよう設計されています。

『楽しい → 何度もやる → いつのまにかできるようになる』

そんな学びのサイクルを大切にしました。

対象年齢は、ひらがなを学び始めた幼児～小学校低学年。

特別支援教育の場だけでなく、通常学級、家庭学習、日本語学習の導入教材としても活用できます。

色分けされたヒントにより、「き＋ゅ」「じ＋ゃ」などの組み合わせに自然に気づけるよう工夫しています。

【絵カード】と【やゆよつカード】

【ことばカード】と【やゆよつカード】

筑波大学附属大塚特別支援学校教諭 佐藤義竹先生監修

書誌情報

『拗音・促音攻略カード めくって！そろえて！ゲームでマスター』

https://www.godo-shuppan.co.jp/book/b673757.html

三浦 文恵 【考案】

佐藤 義竹 【監修】

【セット内容】

◯カード72枚

やゆよつカード 20枚

絵カード 20枚

ことばカード 20枚

ばば 1枚

白カード 11枚

◯説明書 1部



□定価＝本体2,800円＋税

□ISBNコード：978-4-7726-5524-8

【Amazon】https://amzn.asia/d/07HUYIGz(https://amzn.asia/d/07HUYIGz)

【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18521916(https://books.rakuten.co.jp/rb/18521916)

著者情報

三浦文恵

宮城県公立小学校教諭。宮城教育大学教育学部卒業。言語障害通級指導教室担任、普通学級担任、特別支援学級担任を経て、2012年からLD等通級指導教室を担当。

佐藤義竹

筑波大学附属大塚特別支援学校主幹教諭兼研究主任。東京都文京区特別支援教育外部専門員、インクルーシブ教育教材コンテスト審査委員長。

本教材はインクルーシブ教育教材コンテストにおいて特別賞を受賞した作品をもとに商品化しました。

インクルーシブ教育教材コンテスト公式HP

https://inclu-kyouzai.com

Instagram

https://www.instagram.com/inclu.kyouzai/