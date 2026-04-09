石川晟也（霜降り明星 せいや）の初音楽ライブ「イニミニ」2公演をU-NEXTにて独占生配信決定！白石麻衣＆かりゆし58のゲスト出演も決定

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、5月6日（水・祝）にZepp Shinjukuにて開催される石川晟也の初音楽ライブ「イニミニ」の模様を独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

芸歴わずか5年で『M-1グランプリ2018』を史上最年少優勝した実力派お笑いコンビ・霜降り明星のせいや。次世代を代表するお笑いスターとして幅広く活躍する傍ら、自身のYouTubeチャンネルやバラエティ番組で披露した歌声が話題を呼び、昨年10月に本名“石川晟也”名義で歌手デビューを果たしました。

この度U-NEXTでは、5月6日（水・祝）に開催される石川晟也初となる音楽ライブ「イニミニ」2公演を独占ライブ配信することが決定いたしました。昼ウッド（昼公演）には、せいやが以前よりファンであることを公言しているアーティスト・かりゆし58の出演が決定。そして夜ウッド（夜公演）には、自身のYouTubeチャンネルやバラエティ番組でも共演経験がある白石麻衣がゲストとして登場。今後発表される追加ゲストにも注目が集まっています。ぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像で生配信をお楽しみください。

また、U-NEXTでは、霜降り明星が史上最年少優勝を果たした『M-1グランプリ2018』をはじめ、霜降り明星の出演作品を多数配信中です。ぜひライブ配信を観る前、観た後にあわせてご覧ください。

石川晟也の初音楽ライブ「イニミニ」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5eEZcw6z864 ]

昼ウッド（昼公演）

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014092

ライブ配信：5月6日（水・祝）15:00 ～ライブ終了まで

出演ゲスト：かりゆし58 他

夜ウッド（夜公演）

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014093

ライブ配信：5月6日（水・祝）19:00 ～ライブ終了まで

出演ゲスト：白石麻衣 他

見逃し配信：配信準備完了次第～5月17日（日）23:59まで

配信公演：5月6日 東京・Zepp Shinjuku 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年3月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。