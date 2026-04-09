【福島県浪江町】リニューアルオープン!!「福島いこいの村なみえ」

福島県浪江町

報道機関各位

この度、福島県浪江町の宿泊施設「福島いこいの村なみえ(https://www.ikoi-namie.com/)」は、一部客室の全面的な改修を行い、４月21日（火）にリニューアルオープンいたします。

本リニューアルでは、新たに機能的なツインルーム15室と、ゆとりある和洋室2室を新設し、東日本大震災前から地域の方々に親しまれてきた当施設の温かさはそのままに、より快適な滞在環境を提供します。

つきましては、下記のとおり式典を開催いたしますので、ぜひご取材賜り、広く情報発信をしていただけますようお願い申し上げます。

記

1.概要

【日時】令和８年4月21日（火）10時00分～

【場所】福島いこいの村なみえ

(〒979-1525 福島県双葉郡浪江町大字高瀬字丈六10(https://www.ikoi-namie.com/access))

2.ご取材について

・当日は8時30分に、福島いこいの村なみえ玄関前の報道受付へお集まりください。

・式典開催前に施設の内覧ができます※９時00分～

【問合せ】浪江町 観光移住課 観光交流係 担当：鈴木、佐藤

電話：0240-34-0247 メール：namie24010@town.namie.lg.jp