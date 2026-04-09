＜CipiCipi＞柔らかい芯で崩れにくい涙袋が完成する高密着な涙袋コンシーラーペンシルが新発売！ティアスケッチライナーとリボンティントには、春らしい“青みピンク”な限定色も登場。

株式会社Rainmakers

美容クリエイター・ふくれながプロデュースするコスメブランド「CipiCipi（シピシピ）」は、高密着でぷっくり（※）涙袋がつくれる「シピシピ 涙袋コンシーラーペンシル」と、Wonjungyoとのコラボアイテム「シピシピ ティアスケッチライナー」より限定色「101 ベリージャム」、人気アイテム「シピシピ デューイフィルムティント R」より限定新色「103 キュンブーム」、「104 ラブチューニング」を4月22日（水）より全国発売いたします。

【取扱店】公式オンラインストア、ロフト、ロフトネットストア、プラザ、ハンズ、アットコスメストア、ショップイン、アインズ&トルペ、イオン、マツモトキヨシ（一部店舗除く）

【ブランド公式 SNS】

Instagram：@cipicipi_official(https://www.instagram.com/cipicipi_official/)

X（旧 Twitter）：@cipicipi_cosme(https://x.com/cipicipi_cosme)

TikTok：＠cipicipi_official(https://www.tiktok.com/@cipicipi_official)

YouTube：@CipiCipi.official(https://www.youtube.com/@CipiCipi.official)

青みピンクで春メイクを楽しむ、ふくれなこだわりのアイテムが続々登場！

「シピシピ ポイントコンシーラー」や「シピシピ グリッターイルミネーションライナー S」など涙袋メイクにこだわったアイテムで、度々SNSで反響を呼んでいる「CipiCipi」。そんな「CipiCipi」から写真映えするぷっくり（※）とした涙袋を演出する「シピシピ 涙袋コンシーラーペンシル」が新登場！限界まで芯の柔らかさを追求したコンシーラーペンシルは、繊細な涙袋に負担をかけずにスルスルと描けるなめらかな描き心地を実現しました。また、直径3mmの細芯で狙った箇所にピンポイントで描きやすく、高密着で長時間崩れにくい仕上がりに。汗や涙にも強いので、デートやライブなど様々なシーンで大活躍間違いなしのアイテムです。カラーは、ふくれなが涙袋メイクに理想とする2色を定番色として展開。「01 ミルクベージュ」は、どんなメイクにもなじみメイク直しにも活躍する万能カラー。「02 いちごクリーム」は甘めのピンクメイクにぴったりなカラーです。さらに、コーラルやオレンジなど多幸感のあるメイクに映える「101 ピーチシェイク」も限定で登場。どれもひと塗りで存在感のある涙袋を作れる、高発色カラーです。

また、同日にはWonjungyoとのコラボで話題を呼んだ涙袋ライナー「シピシピ ティアスケッチライナー」から、ピンクメイクを引き立てる限定色「101 ベリージャム」が新登場。まさに“CipiCipi”らしい青みピンクで、繊細なパールが光を受けるたびにきらめき、うるんだ目元を演出。「涙袋コンシーラーペンシル」との合わせ使いもおすすめで、「涙袋コンシーラーペンシル」でベースの涙袋を仕上げた後、「ティアスケッチライナー」でラメ感をプラスすることで、グリッターやアイシャドウなどでは表現できない、“うるっと感”のある目元をお楽しみいただけます。

さらに、SNSで話題の“リボンティント”、「シピシピ デューイフィルムティント R」からも限定色「103 キュンブーム」、「104 ラブチューニング」が新登場。春らしいピンクメイクに透明感を与えてくれるような青みピンクは、単色使いはもちろん、「103 キュンブーム」を唇全体に、「104 ラブチューニング」を内側に塗ることで簡単にグラデーションリップが完成します。リボン部分がミントグリーンになった限定パッケージで、見た目も楽しめるアイテムです。この春の気分を高めてくれるCipiCipiの新作をぜひお試しください！

※メイクアップ効果による

シピシピ 涙袋コンシーラーペンシル 商品情報

ぷっくり（※）涙袋がつくれる

高密着涙袋ペンシルが新登場！

※メイクアップ効果による

シピシピ 涙袋コンシーラーペンシル

全3色（限定1色） 1,100円（税込）

＜COLOR＞

【限定色】

101 ピーチシェイク

【定番色】

01 ミルクベージュ

02 いちごクリーム

＜POINT＞

●長時間崩れにくいラスティング処方

塗布後に皮膜が形成されるので、メイクしたてのぷっくり（※）涙袋をキープ。

※メイクアップ効果による

●ピンポイントで描ける3mm芯

直径3mmの細芯採用で、描きたい場所にピンポイントで描けます。

●汗・涙に強いウォータープルーフ処方

汗や涙に強いので、デートやライブのときも活躍。

●柔らかい芯でなめらかな描き心地

限界まで芯の柔らかさを追求。

繊細な涙袋にもスルスル描けるコンシーラーペンシルを実現。

●高発色のこだわりのカラー

ひと塗りでぱっと存在感ある涙袋を作れる高発色カラー。

●美容成分9種類配合で目元をケア

アルガニアスピノサ核油、オリーブ果実油、シルク、スクワラン、パルミチン酸レチノール、ヒアルロン酸Na、ブドウ種子油、マンゴー種子油、グリチルレチン酸ステアリル（全て保湿成分）

＜ふくれなコメント＞

CipiCipiはこれまでも涙袋メイクにこだわってきましたが、今回さらに理想の仕上がりを叶えられるように、細めの芯で描きやすく、密着力が高くて崩れにくいところにこだわって作りました。さらに、芯の柔らかさにもこだわっていて、涙袋に負担をかけずにスルスルと描けるなめらかな使い心地になっています！

定番色の「01 ミルクベージュ」と「02 いちごクリーム」は、どちらも涙袋メイクに使いやすい色味になっています。「01 ミルクベージュ」はどんなメイクにも合う万能カラーで、メイク直しにも使いやすく、ポーチに1本あると安心できるカラーです。「02 いちごクリーム」は、ブルベの方にはぜひ使ってほしい青みピンクで、ピンクメイクなどの愛らしい甘いメイクにぴったりなカラーです。

さらに、限定色「101 ピーチシェイク」は、オレンジやブラウンなどのイエベっぽいメイクや、多幸感のあるコーラルメイクをするときに使うと、顔全体の統一感を一気に出してくれます。白すぎないカラーで、自然に涙袋をぷっくりさせてくれて中顔面短縮効果も期待できます！

＜ふくれな おすすめの使い方＞

ベースメイク後の何も塗っていない状態に、「涙袋コンシーラーペンシル」を塗ってからアイシャドウを塗ると、崩れにくく、綺麗にメイクが仕上がります。一度「涙袋コンシーラーペンシル」で涙袋を明るくすることで、上まぶたのアイシャドウに塗った色を乗せても暗くなりすぎず、アイシャドウの色も映えながら、涙袋をぷっくり見せることができます。上から重ねるアイシャドウの色は、チークの色と合わせるのが最近のお気に入りです！個人的に、このペンシルを使っていないと不安になるくらい、私のメイクには欠かせないアイテムです。

シピシピ ティアスケッチライナー 商品情報

ぷっくり（※）うるんだ涙袋をひと塗りで

涙袋スケッチライナーから青みピンクの限定色が新登場！

※メイクアップ効果による

シピシピ ティアスケッチライナー

全4色（限定1色） 1,320円（税込）

＜COLOR＞

【限定色】

101 ベリージャム

きらめきがとろける愛らしい目元に

シャインベリーピンク

【定番色】

01 ベージュアート

１番星のきらめきを目元に

スパークルベージュ

02 コーラルアート

肌になじんできらめく目元に

シャインコーラル

03 ピンクアート

きゅるんと愛らしい目元に

シャインピンク

＜POINT＞

●とても柔らかい芯でなめらかな描き心地

繊細な目元にぴったりな柔らかい芯を採用。涙袋に、優しい力でなめらかに描けます。

●落ちにくい高密着処方

フィルムフォーマー処方（※）により、ラメの上に薄い膜を形成。長時間ヨレにくい目元をキープします。

※トリメチルシロキシケイ酸

●汗・涙に強いウォータープルーフ処方

汗や涙に強いので、デートやライブの時も活躍。

＜ふくれなコメント＞

「ティアスケッチライナー」初の限定色「101 ベリージャム」は、作っている段階からめちゃくちゃ可愛くて、自分の作りたい・使いたいと思う理想のカラーが完成しました！アイドルのような可愛いピンクメイクをする人に是非一度使ってみてほしいです。青みピンクは、ほんのちょっと乗せるだけで、グリッターでも、アイシャドウやハイライトでもない“うるっと感”を目元にプラスしてくれます。既存の色よりキラキラ感が増した、可愛い「ザ・CipiCipi」のカラーをぜひお楽しみください！

シピシピ デューイフィルムティント R 商品情報

もちぷる唇つづくオイルコーティングティントから

春メイクを楽しむピンクカラーが限定登場！

シピシピ デューイフィルムティント R

全8色（限定新色2色） 1,430円（税込）

＜COLOR＞

【限定新色】

103 キュンブーム

ときめき急上昇、ミルキークールピンク

104 ラブチューニング

甘さ苦さも微調整、ムードクールピンク

【定番色】

01 ベリーロリポッチュ

ブックマーク必須

注目集めるちゅるんピンク

02 ネンマクピーチ

うるぴゅあ唇に仕上げる

じゅわももピンク

03 オールデイピンク

どんな気分のわたしにもマッチ

オールマイティピンク

04 グロウピーチュ

つやめいてとろける

ふわ甘ベージュピンク

05 チェリーミルクラテ

こなれたムードを演出

ミルキーチェリーモーブ

06 メロベリー

きゅんと甘い夢心地

コットンキャンディピンク

＜POINT＞

●ツヤもち・色持ち最上級（※）

軽い付け心地の高粘度オイルが密着感を高め、鮮やかなカラーが徐々に溶け込むように馴染みます。色もちも長時間キープ。

※ブランド内において

●時間とともにツヤが浮かび上がる

時間とともにオイル膜が浮き上がり、唇をトップコートのようにコーティング。

●乾燥しにくいみずみずしい唇へ

保湿成分配合でみずみずしい唇をキープ。

●リボンデザインがかわいい、CipiCipiオリジナルパッケージ

ティントのツヤ感を表現した光沢感のあるリボンがデザインされたCipiCipiだけのオリジナルパッケージ。

細かいところも塗りやすいチップで、塗っているときも、持っているときもかわいい見た目に。

●落ちにくさそのままにクリア感UP

色持ちの良さをキープしたまま、少しだけクリアな発色にすることで、デイリーで使いやすいティントリップに。

●なめらかな塗り心地

水をベースにした水系処方を採用。

重いオイルと軽くてべたつきにくいオイルをバランスよく配合。なめらかでべたつきにくいリップに。

＜ふくれなコメント＞

春メイクをより楽しめる、ラブリーな限定カラーが完成しました！「103 キュンブーム」は、パーソナルカラー問わず誰でも使いやすいピンクカラー。これまでのリボンティントのカラーに比べて、「06 メロベリー」よりも青みが強いピンクカラーで、これからの春メイクに大活躍間違いなしのカラーです。「104 ラブチューニング」もほんのり青みに寄ったピンクカラーで、「01 ベリーロリポッチュ」と比べて、少し明るい青みピンクになっています。「103 キュンブーム」を唇全体に、「104 ラブチューニング」を内側に塗ると、綺麗なグラデーションリップになって、より春らしいメイクを楽しめます。さらに、今回はパッケージも今までとは違う、リボン部分がミントカラーになっているので、見た目もぜひ楽しんでほしいです！

CipiCipi、ブランドプロデューサー・ふくれなについて

＜プロデューサー・ふくれな プロフィール＞

10～20代女子に圧倒的に支持されている美容クリエイター。大阪府出身。コンプレックスを解消するために編み出したメイク術で一躍有名に。「もっとかわいくなりたい」と悩む女の子たちの力になりたい！との想いから、幅広い層に支持されるコスメアイテムを生み出している。

＜公式SNS＞

Instagram：@fukurena(https://www.instagram.com/fukurena/?hl=ja)

X（旧Twitter）：@fukurena0924(https://x.com/fukurena0924)

TikTok：@fukurena(https://www.tiktok.com/@fukurena1)

＜CipiCipi（シピシピ）とは＞

美容クリエイターふくれなによるプロデュースブランドで、「コンプレックスを味方に変える」をコンセプトに2020年にスタート。YouTubeでコンプレックスを解消するためのメイク術を発信してきたふくれなの経験やアイデアを活かした商品作りが若い女性を中心に支持されている。

「グリッターイルミネーションライナー」をはじめ多くのヒット商品が生まれ、アイテム販売総数は330万個を突破。

＜ブランド公式＞

Instagram：@cipicipi_official(https://www.instagram.com/cipicipi_official/)

X（旧Twitter）：@cipicipi_cosme(https://x.com/cipicipi_cosme)

TikTok：＠cipicipi_official(https://www.tiktok.com/@cipicipi_official)

HP：https://cipicipi.jp/

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353