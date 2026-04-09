累計940万再生超えの勉強用BGMシリーズ最新作！　人気ボカロ曲のインスト音源をYouTubeで無料公開！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6YAJ6t7pa7U ]

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之、以下クリプトン）は、2026年4月9日（木）に、運営するYouTubeチャンネル「39ch（ミクチャンネル）」にて、勉強用BGM動画「STUDY WITH MIKU - part5 -」を公開いたしました。本作は、様々な年代の人気ボカロ曲を、心が落ち着く90分のインスト曲にアレンジする動画シリーズの第5弾です。シリーズ累計再生数は940万再生を突破しており、大きな反響を得ています。作業を邪魔しないボサノバ調のインスト曲をかけながら、アニメーション内の『初音ミク』のように、心落ち着く音楽を聴きながら勉強や作業に取り組みましょう！

「STUDY WITH MIKU - part5 -」：https://youtu.be/6YAJ6t7pa7U

※シリーズ累計には、アプリゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』とのコラボレーションで制作した「STUDY WITH MIKU - part SEKAI -」(https://youtu.be/tOvZInzmokc)の再生数も含まれています。

クリプトンが運営する「39ch」（https://www.youtube.com/HatsuneMiku）は、新しい創作を誘発する「文化の発信地」となることを目指し、ピアプロキャラクターズ（創作の連鎖を支える存在であって欲しいという願いが込められた『初音ミク』『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』の総称）をはじめとした合成音声を用いた音楽コンテンツを中心に、さまざまな形態、角度から実験/挑戦的なコンテンツを紹介するチャンネルです。

「勉強や作業を一緒にがんばろう！」というコンセプトのもとに開始したシリーズ企画「STUDY WITH MIKU」においては、クリプトンが展開しているバーチャルシンガー・ソフトウェアの使用有無にこだわることなく、様々な年代の人気ボカロ曲を盛り込んだ90分の勉強用BGMを制作しています。BGMにボカロ曲の特徴ともいえる合成音声のボーカルを含まないインストを採用しているのは、今までボカロ曲に馴染みのなかった方々にも、クリエイターが生み出す音楽そのものの魅力をお伝えしたいからです。

なお、「STUDY WITH MIKU」のために新規アレンジされたインストは、SpotifyやApple Music、LINE MUSICなどのストリーミングサービスのほか、 iTunes Store、Amazon Music といったストアでのダウンロード配信でも全曲お聴きいただけます。原曲の雰囲気とはひと味違うゆったりとした曲調に耳を傾けていただくことはもちろん、ぜひアレンジ元となったオリジナル楽曲もお楽しみください。

「STUDY WITH MIKU - part5 -」曲目リスト

「STUDY WITH MIKU」動画＆配信URL

- 『一千光年』いよわ- 『花弁、それにまつわる音声』あばらや- 『放課後ストライド』Last Note.- 『酔いどれ知らず』Kanaria- 『ちっちゃな私』マサラダ- 『阿吽のビーツ』羽生まゐご- 『Fire◎Flower』halyosy- 『絶え間なく藍色』獅子志司- 『終焉逃避行』柊マグネタイト- 『ハツコイソウ』FLG4- 『回る空うさぎ』Orangestar- 『イガク』原口沙輔- 『Just Be Friends』Dixie Flatline- 『君の神様になりたい。』カンザキイオリ- 『ガーネットの涙』香椎モイミ- 『贅沢と君とカプチーノ』shikisai- 『地球最後の告白を』kemu- 『ロンリーユニバース』Aqu3ra- 『妄想税』DECO*27

▼「STUDY WITH MIKU - part1 -」

39ch（動画）：https://youtu.be/gdssxLx7ofs

配信先一覧：https://n0.com/a/ni06mkepcmnr

▼「STUDY WITH MIKU - part2 -」

39ch（動画）：https://youtu.be/J8P_1fVRYQI

配信先一覧：https://n0.com/a/kapx7b3fsv7q

▼「STUDY WITH MIKU - part3 -」

39ch（動画）：https://youtu.be/Y54h0wQmQw4

配信先一覧：https://n0.com/a/eutaqcxttng0

▼「STUDY WITH MIKU - part4 -」

39ch（動画）：https://youtu.be/Xc0Foh110fg

配信先一覧：https://n0.com/a/64mbafede4p7

▼「STUDY WITH MIKU - part5 -」

39ch（動画）：https://youtu.be/6YAJ6t7pa7U

配信先一覧：https://n0.com/a/9jq140sxcyw3

▼「STUDY WITH MIKU - part SEKAI -」

39ch（動画）：https://youtu.be/tOvZInzmokc

配信先一覧：https://n0.com/a/jhbt3fx2nbcm

音楽に特化したYouTubeチャンネル『39ch』では、毎週金曜18時に注目のボカロ新曲をまとめたニューリリースプレイリストも公開していますので、どうぞご視聴ください。

「39ch」：https://www.youtube.com/HatsuneMiku

「39ch」公式X：https://x.com/39ch_Official

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 ピアプロ担当

https://piapro.jp/license_inquiry/

＜参考情報＞

▼「VOCALOID（ボーカロイド／通称：ボカロ）」とは

本来の定義は、ヤマハ株式会社が2003年に開発した、歌詞とメロディー（楽譜情報）を入力するだけで楽曲のボーカルパートを制作できる歌声合成技術および、その応用ソフトウェアの名称・呼称。いまでは歌声合成ソフトウェア（VOCALOID以外の技術を用いた同種のソフトウェアを含む）を使用した楽曲全般が「ボカロ曲」と呼称されており、音楽シーンにおいては「ボーカロイド」がひとつのジャンル名として用いられることがある。

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です



▼「39ch（ミクチャンネル）」とは https://www.youtube.com/HatsuneMiku

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するYouTubeチャンネルの1つ。2011年12月に運用を開始し、2026年3月時点でチャンネル登録者数430万人を超えている。ピアプロキャラクターズ（創作の連鎖を支える存在であって欲しいという願いが込められた『初音ミク』『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』の総称）にフィーチャーした合成音声を用いた音楽コンテンツを中心に、様々な形態、角度から実験・挑戦的なコンテンツを紹介。新たな創作を誘発する「文化の発信地」として、多くの方に訪れていただける場所を目指している。

※ピアプロキャラクターズについて：https://piapro.net/pages/character

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/