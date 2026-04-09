ギャガ配給映画、是枝裕和監督作品「箱の中の羊」 第79回カンヌ国際映画祭【コンペティション部門】 正式出品決定

株式会社GENDA

株式会社GENDA（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：片岡 尚、以下「当社」）のグループ企業であるギャガ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：小竹 里美）が配給を手掛ける是枝裕和監督作品「箱の中の羊」が、第79回カンヌ国際映画祭【コンペティション部門】に選出され、正式出品が決定したことをお知らせいたします。

本作は5月29日（金）全国公開となります。ぜひ、劇場でお楽しみください。

『箱の中の羊』

綾瀬はるか 大悟（千鳥）

監督・脚本・編集：是枝裕和

配給：東宝 ギャガ

2026年5月29日（金）全国ロードショー

(C)2026フジテレビジョン・ギャガ・東宝・AOI Pro.

■映画「箱の中の羊」公式サイト

https://gaga.ne.jp/hakononakanohitsuji/

今後とも当社グループは「世界中の人々の人生をより楽しく」というAspirationの実現のため、多様なエンターテイメント体験をお届けしてまいります。

■GENDA会社概要

「世界中の人々の人生をより楽しく」

GENDAは、このAspirationの実現のため、グローバルにエンターテイメントのネットワークを構築し、世の中に広がる「楽しさの絶対量」を増やすことを目指すエンターテイメント企業です。

アミューズメント、カラオケ、ライフスタイル、ツーリズム、フード＆ビバレッジ、キャラクター・マーチャンダイジング、コンテンツ＆プロモーション（映画や体験型コンテンツ等）などエンターテイメントにおいて幅広く事業を展開しています。国内外で「GiGO」等のアミューズメント施設やカラオケチェーン店「カラオケBanBan」、フォトスタジオ「スタジオキャラット」等を合わせて約1,100店舗、ミニロケ（主に30台以下のゲーム機を設置するゲームコーナー）を約13,000箇所運営しています。日本、米国、カナダ、英国、アイルランド、オランダ、中国大陸、香港、台湾、シンガポール、ベトナム等の地域において事業展開しております。

会社名：株式会社GENDA

代表者：代表取締役社長CEO 片岡 尚

設立：2018年5月

所在地：東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング 6F

Webサイト：https://genda.jp

GENDA IRページ： https://genda.jp/ir