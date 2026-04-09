アニソン・アイドル・ダンス・アニメ・DJが交差する秋葉原の新拠点「LIVE HOUSE＆CLUB ANTHEM AKIBA 」OPENING WEEK全出演者公開！！アキバカルチャー全ジャンルを網羅！

ISARIBI株式会社

REAL AKIBA GROUP（本社：東京都千代田区）は、秋葉原の新たな文化発信拠点となる「LIVE HOUSE＆CLUB ANTHEM AKIBA」を2026年4月25日(土)に開店いたします。 アニソン・アイドル・Vtuber・バンド・DJなど、多様なカルチャーを横断する総合イベントスペースとして、スタンディング約300名・着席約150名を収容し、秋葉原から国内外へ新たなエンターテインメントを発信してまいります。

開店を記念し、4月25日(土)～5月10日(日)に「OPENING WEEK」を開催。アニソンDAY・アイドルDAY・DJ DAYをはじめとした多彩な企画を日替わりで展開し、本日すべての出演者が公開となりました。

■ OPENING WEEK 全出演者一覧（第2弾発表）

▼4/25(土) アニソンDAY１.

桃井はるこ／いとうかなこ／上月せれな／EGOEGG／DJ奥ゆい／DJシーザー

https://livepocket.jp/e/anthemakiba20260425

▼4/26(日) アイドルDAY１.

煌めき☆アンフォレント／ULTRA-PRISM（AKIBA LEGEND GUEST）／ワンダーウィード天／

One Last Bloom／DJマキシマムえいたそ（AKIBA LEGEND GUEST）／DJシーザー

※チケットURL後日公開

▼4/29(水祝) アニソンDAY２.

遠藤正明／福山芳樹／谷本貴義／アナタシア／OPENING ACT：Project LEAP!

https://livepocket.jp/e/anthemakiba20260429

※完売／キャンセル等で再抽選実施の際は公式Xにてアナウンス

▼5/2(土) アイドルDAY２.

Luce Twinkle Wink☆／きゅ～くる／Jewel☆Garden／Jewel☆Garden-Sprout!!／

Ange☆Reve／Gran☆Ciel

https://ticketdive.com/event/0502_ANTEM_AKIBA

▼5/3(日)

MIX JUICE from アミュボch ファンミーティング2026 春の生産者（ファン）まつり

礒部花凜／船戸ゆり絵／小泉萌香

https://sakuticket.jp/event/mixjuice-fm26

▼5/4(月祝) アニソンDAY３.

angela／米倉千尋／MADKID／Who-ya Extended／ESPICE／REAL AKIBA BOYZ／

隣のワンルームディスコ／OPENING ACT：Project LEAP!

https://livepocket.jp/e/anthemakiba20260504

※完売／キャンセル等で再抽選実施の際は公式Xにてアナウンス

▼5/5(火祝) ダンスDAY

高校生限定A-POPソロダンスバトル『あきばっか～のハイスクール vol.1』

https://et-stage.net/event/NS8xMjMwNA/

▼5/6(水祝) 邪神ちゃんドロップキック 秋葉原サバト

─ EDMっぽく踊れATM!! ─

大森日雅（花園ゆりね役）／小坂井祐莉絵（ぺこら役）／長谷川玲奈（アトレ役）

／邪神ちゃんインパクト／柳瀬一樹（宣伝P）／OPENING ACT：Project LEAP!

https://livepocket.jp/e/anthemakiba20260506

▼5/9(土) FLOW THE FESTIVAL 2026

～決起集会・秋葉原～（サーキット第３会場）

nano.RIPE／ROOKiEZ is PUNK'D／DJ TAKE(FLOW)／NANO

OPENING ACT：Project LEAP!

https://livepocket.jp/e/anthemakiba20260509

▼5/10(日) DJ DAY

Mura／D-YAMA／DJ Shimamura／WAN／DJシーザー／ALLINNS／ネス／ゾマやかじゃない!／

ぽにょ皇子／りさまる／パルム／Mie／OHASHI DISCO／あぷりこっと＊／nadeco／6tan／DJタマキ

https://livepocket.jp/e/anthemakiba20260510

各日の最新情報は、公式X（@anthemakiba／#アンセムアキバ）にて随時アナウンスしています。

「ANTHEM AKIBA」は、ファンとクリエイターが集い、つながり、熱狂を共有できるコミュニティの場として、そして次世代アーティストの挑戦を支えるステージとして、秋葉原カルチャーの未来をともに創り上げてまいります。

＜会場概要＞

LIVE HOUSE＆CLUB ANTHEM AKIBA

オープン予定： 2026年 4月25日（土）

所在地： 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-2-12 BOX’R AKIBAビル2階

キャパシティ： スタンディング 約300人 / 着席 約150人

運営： 株式会社リアルアキバ / 株式会社アブストリームクリエイション

【SNS】

X（旧Twitteｒ） https://x.com/anthemakiba

【取材およびブッキングマネジメントの問い合わせ先】 info@anthemakiba.com