E1 名神　多賀SA（上り・下り） 「ひこにゃんバースデーチャレンジ（第1弾）」 開催！

中日本エクシス株式会社

中日本エクシス株式会社 滋賀支店（滋賀県犬上郡多賀町、支店長・鈴木（すずき）智之(ともゆき)）は、E1 名神高速道路（名神）多賀サービスエリア（SA）（上り、滋賀県犬上郡多賀町)、EXPASA多賀（下り、滋賀県犬上郡多賀町）にて、 2026年 4 月 11 日（土）～2026年 4月 24 日（金）の期間、「ひこにゃんバースデーチャレンジ（第1弾）～撮って・投稿して・お祝いしよう！～」を開催します。

ひこにゃん生誕20周年を記念し、ご来館の皆さまにお楽しみいただける「フォトスポット」や「SNS投稿特典」をご用意しました。旅の途中に気軽に参加できる企画として、幅広い世代の方に“思い出づくり”をお楽しみいただけます。

■イベント情報

【イベント名】 ひこにゃんバースデーチャレンジ（第1弾） ～撮って・投稿して・お祝いしよう！～

【開 催 場 所】 E1 名神 多賀SA（上り）、EXPASA多賀（下り）

【開 催 期 間】 2026年4月11日（土）～2026年4月24日（金） 計14日間

■イベント内容

１. ひこにゃんフォトスポット

ひこにゃん生誕20周年を記念したフォトスポットで写真を撮ってお楽しみいただけるほか、撮影した写真をSNSに投稿すると館内店舗で使える割引券がもらえる、旅の思い出づくりにもぴったりのイベントです。



【設置場所】

・多賀SA（上り） レストラン「近江ノ國のおだいどこ」内 ※営業時間：11:00～22:00

・EXPASA多賀（下り） 南館「ファミリーマート」前

【参加方法】

フォトスポットで撮影した写真を、指定ハッシュタグ「＃多賀サービスエリア」を付けてSNS（X、Instagram）に投稿し、投稿画面をコンシェルジュに提示で、館内店舗で使える割引券がもらえます。

※割引券引換対応時間：各日10:30～17:00

【割引券内容】

・多賀SA（上り）：2,000円（税込）以上の購入で200円引き

（対象店舗：多賀SA（上り）ショッピングコーナー

※「のれん街」、総菜コーナー「でり家」を除く）

・EXPASA多賀（下り）：1,000円（税込）以上の購入で100円引き

（対象店舗：EXPASA多賀（下り）道頓堀 くくる、らぽっぽ、きっちんににぎ、彦根イイプリン）

※割引券1枚につき1回限り有効、1会計につき1枚まで使用可能、他割引併用・現金引換不可

※割引券引換対応時間：各日10：30～17：00

２. ひこにゃん誕生日お祝いメッセージボード

ひこにゃんへのお誕生日メッセージを自由に書いて貼れるメッセージボードのほか、お客さまがどこから来られたかお答えいただくアンケートコーナーをご用意しています。お誕生日メッセージは、キャンペーン終了後にひこにゃんへお届けします。ひこにゃん生誕20周年の記念として、どなたでも気軽にお楽しめいただけるコーナーです。



【設置場所】

EXPASA多賀（下り） 中央館コンシェルジュカウンター前

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