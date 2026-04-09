MEGANEROCK × EKAL KOREMO type2 EXCLUSIVE MODELがリリース

株式会社アーバンリサーチ

長野県茅野市、蓼科湖畔で運営する宿泊施設「TINY GARDEN 蓼科」を背景に、「海でもなく山でもなく、湖へ」というコンセプトを掲げ、日常と自然をシームレスにつなぐアイテムを展開するブランド「EKAL（エカル）」から今シーズン新たに「MEGANE ROCK（メガネロック）」との別注アイテムが登場。

掛け心地が良く、軽量性・収納性・柔軟性があり、都会・アウトドアシーン・旅行などあらゆるシーンで最適なサングラス。MEGANEROCKのこだわりが詰まったアイテムに、EKALのエクスクルーシブカラーとして展開します。

テンプル裏側にはEKALのロゴマークが入っており、特別な仕様となっております。

MEGANEROCK 「KOREMO」

福井の鯖江にて独特のメガネ作りを続けるメガネロック。

デザイナーの雨田氏はこだわりのフレームを一貫して作る職人。

セルロイドに魅せられ、固めのフレームを得意としていたMEGANEROCKが衝撃に強い柔らかいナイロン製のフレームに出会った。

凹凸もなく強度を犠牲にしない4箇所が駆動するかたち。

手のひらサイズに折りたため、ザックのサイドポケットにも気軽に放り込める、誰も見たことがないサングラス、それがKOREMO。 既存のサングラスとは全く違い、メガネロックのフレームの雰囲気を持ち合わせていることがこのサングラスの最大の魅力。

アクティブスポーツのためのサングラスではないが 歩いたり、ジョギング程度ならフィッティングは完璧。31gの本体にメガネ拭きをそのまま袋にしてしまった雫型のケースが付属。 ザックのフロントポケットにポイと放りこめる気軽さ、特に車旅ではバックミラー等にぶら下げるのもよいし、折りたたんだサングラスはダッシュボードで場所をとらないのが本当に魅力。

Made in JAPANにこだわりを持って、異彩を放つ唯一のメガネメーカーが作る存在感のあるサングラス。

別注 MEGANEROCK×EKAL KOREMO Type2(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26210-1220345/?_ga=2.260855181.1870263031.1775727546-604587.1723687207)

品番：FE26210-1220345

価格：\19,800 (tax incl.)

カラー：BK GR / GREIGE BE

サイズ：ONE

【一般発売日】

2026年4月下旬予定

※ URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26210-1220345/?_ga=2.260855181.1870263031.1775727546-604587.1723687207)にて予約受付中

【販売店舗】

EKAL 道の駅ビーナスライン蓼科湖店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store49/49_6/)

EKAL 展開店舗（一部店舗）

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26210-1220345/?_ga=2.104225408.1870263031.1775727546-604587.1723687207)

※ 取り扱い店舗は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。