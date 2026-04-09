URBAN RESEARCH よりSalomon exclusive予約開始！

株式会社アーバンリサーチ

フランスのアウトドアブランドとして誕生し、アウトドアシーンのみならず、よりモダンでアーバンな都市生活に馴染むようなプロダクトを生み出してる「Salomon」。URBAN RESEARCH エクスクルーシブも定番として毎シーズン好評いただいています。2026年春夏のエクスクルーシブモデルは、現在発売中の「XT-Whisper」と「XT-6 GTX」の２つ。そしてついに「XT-6 GTX」のエクスクルーシブカラーが、4月29日(水)の発売に先駆け、今週末よりオンラインストアにて予約がスタートします。

「Salomonのトレイルの伝統を受け継ぎながら技術性が際立ち、熱狂的なファンを持つスニーカーに進化したXT-6 GORE-TEX。革新的なGORE-TEXのPFCフリー ePEメンブレン、砂よけメッシュ構造、耐久性のあるクッション、距離に左右されない安定性が、都会の過酷な条件下でプロテクション性を発揮。日常で履くには申し分ない機能が備わっています。

エクスクルーシブカラーのW.IRON。都会的でソリッドなカラーが多い中、今回は柔らかい表情のカラーにしました。よりファッショナブルに、より馴染みやすいカラーリングで、さまざまな夏のシチュエーションの足元をアジャスト。

今回もアーバンリサーチらしいエクスクルーシブモデルにぜひご注目ください。

＜for MEN＞

Exclusive XT-6 GTX

価格：\31,900 (税込)

カラー：W.IRON

サイズ：26 / 26h / 27 / 27h / 28 / 28h / 29 / 30

＜for WOMEN＞

Exclusive XT-6 GTX

価格：\31,900 (税込)

カラー：W.IRON

サイズ：23 / 23.5 / 24 / 24.5 / 25 / 25.5

【予約】

2026年4月10日(金)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/urban-research?_ga=2.63281839.1870263031.1775727546-604587.1723687207)

【発売日】

2026年4月29日(水)

【販売店舗】

URBAN RESEARCH 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/urban-research?_ga=2.63281839.1870263031.1775727546-604587.1723687207)