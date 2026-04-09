Aurora Mobile、次世代AIメディア生成の統合ゲートウェイ「Modellix.ai」を発表

Aurora Mobile株式会社

顧客エンゲージメントおよびマーケティングテクノロジーサービスのリーディングプロバイダーであるAurora Mobile Limited（NASDAQ: JG）（以下「Aurora Mobile」または「当社」）は本日、統合型マルチモーダルAIプラットフォーム「Modellix.ai(https://www.modellix.ai/?utm_source=social+media&utm_medium=PR)」の正式ローンチを発表しました。本プラットフォームは、世界トップクラスの画像・動画生成モデルへのシームレスかつ標準化されたアクセスを提供し、断片化されたAI機能をスケーラブルなビジネスイノベーションへと変革します。

Modellixは、次世代メディア制作のための統合型マルチモーダルAIプラットフォームです。(画像提供：Modellix.ai）

生成AIの断片化危機を解決

生成AIの導入が加速する中、企業や開発者は画像生成、動画生成、画像編集、バーチャル試着など、さまざまなAIメディア用途に対応するため、複数のモデルプロバイダーを利用するケースが増えています。しかし、プロバイダーごとにAPI構造やパラメータ形式、呼び出しメカニズム、課金モデルが異なるため、統合・運用・コスト管理がますます複雑化しています。

Modellixは、統一かつシンプルなモデルアクセス体験を通じて、これらの課題を解決するために設計されました。リクエスト構造の標準化や複雑なモデルパラメータの簡素化により、複数APIキーの管理、ベンダー間の切り替え、ネストされた入力処理などの負担を大幅に軽減します。さらに、Modellixは透明性の高い課金、包括的なコールログ、安定かつ安全な開発者サービス体験を提供し、ユーザーがAIメディアアプリケーションをより効率的に統合・管理・拡張できるようサポートします。

ローンチ時点で、Modellixは以下のカテゴリにわたるAIメディアモデルをサポートしています：

エリート画像生成

- Seedream 4.5- Kling V2.1- Wan 2.6- minimax- qwen- Imagen 4.0- Nano Banana

シネマティック動画生成

- Seedance 1.5 Pro- Kling V2.6- Hailuo 02- minimax- t2v- Veo

高度な画像編集・バーチャル試着

- Qwen Image Edit Plus- SeedEdit 3.0- Kolors Try-On V1-5- AI Try-On Plus

開発者体験とワークフロー統合

開発者のワークフローをさらに効率化するため、Modellix は公式コマンドラインツール modellix-cli を提供しています。ターミナルからモデルタスクの作成および結果の取得が可能となり、スクリプトやAIエージェントとのシームレスな連携を実現します。これにより、Modellix の非同期モデルAPIを活用した自動化ワークフローの構築がより容易になります。

Modellix.aiが選ばれる理由：

- 圧倒的な透明性：「ブラックボックス」的な課金とは無縁。Modellixはすべてのモデルで明確かつ公開された価格を提供し、正確な予算管理とコスト予測を実現します。- 包括的なトレーサビリティ：詳細なログで全ての入力・出力・応答時間を記録し、デバッグやパフォーマンス最適化のための完全な監査証跡を提供します。- エンタープライズグレードのインフラ：Aurora Mobileの15年以上にわたる開発者サービス経験とNASDAQ上場企業としての安定性を背景に、安全・コンプライアンス・高可用性を兼ね備えたクラウド環境を提供します。- 迅速な専門サポート：EメールおよびDiscordによる技術サポートで、業務の中断を防ぎます。

Aurora Mobileの会長兼CEO、クリス・ロー（Chris Lo）氏は次のように述べています。「AIモデルは驚異的なスピードで進化しており、大きなビジネスチャンスを生み出す一方で、導入や管理の複雑さも増しています。Modellixは、統一された透明性の高い効率的なプラットフォームを通じて、先進的なAIメディア技術をより身近なものとし、開発者や企業がイノベーションと事業成長に集中できる環境を提供します。」

特別ローンチオファー

今すぐAI革命に参加しましょう。www.modellix.aiで新規登録し、簡単なアンケートにご回答いただいた方には、評価・テスト用のボーナスクレジット（10～30ドル相当）を進呈します。

Modellix(https://www.modellix.ai/?utm_source=social+media&utm_medium=PR)について

Modellixは、Aurora Mobileが提供するAIメディア生成のための統合型プラットフォームです。開発者や企業は、単一で安全・透明なAPIを通じて、世界最高峰のモデルを活用したコンテンツ生成・トラッキング・スケーリングが可能です。

詳細は marketing@modellix.ai までお問い合わせください。

Aurora Mobile Limited

Aurora Mobile Limitedは2011年設立。NASDAQ上場企業として、グローバル企業向けにオムニチャネルエンゲージメント、AIマーケティング、AIカスタマーサポート、アイデンティティセキュリティを統合したデジタルインフラを提供しています。主力ブランド「EngageLab」およびAI基盤「GPTBots.ai」を通じて、企業のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。



詳細は以下をご覧ください：https://www.aurora-mobile.com



メディアお問い合わせ先：

marketing@aurora-mobile.com