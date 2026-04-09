【チケット情報】2025/26 WEリーグ クラシエカップ決勝でセンサリールームを設置《クラシエカップ 決勝 4月29日（水・祝）》

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ

WEリーグでは、4月29日（水・祝）に開催される「2025/26 WEリーグ クラシエカップ決勝」において、センサリールームを設置いたします。

センサリールームとは、聴覚や視覚などに感覚過敏の症状がある方や、そのご家族が安心して過ごせる空間です。大きな音や強い光、人混みなどが苦手な方でも、落ち着いた環境でスポーツ観戦をお楽しみいただけます。

2025/26 WEリーグ クラシエカップ決勝では、2組限定でセンサリールームの利用申込を受け付けております。サッカーが好きで観戦したい気持ちはあるものの、人混みや音、光への不安から観戦をあきらめていたお子さまやご家族の皆さまも、安心できる環境のもと、クラシエカップ決勝ならではの熱戦をお楽しみください。



■センサリールーム実施概要

・最大2組まで利用可能（抽選制）

・1部屋あたり最大5名まで

・利用料 【大人】1,000円 【小中高】500円

・当日券の販売はございません。

※4月22日（水）23:59までに専用申込フォームよりお申し込みください

・ご希望の方は専用申込フォームよりご応募ください

・抽選結果は当選者へのご連絡をもって代えさせていただきます

お申し込みはコチラ！ :https://forms.gle/ouJhous7T85EQBg98