【チケット情報】2025/26 WEリーグ クラシエカップ決勝で託児ルームを設置《クラシエカップ 決勝 4月29日（水・祝）》

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ

WEリーグでは、4月29日（水・祝）に開催される「2025/26 WEリーグ クラシエカップ決勝」において、託児ルームを設置いたします。

WEリーグは、女性活躍社会をけん引する存在として、他のリーグにはない取り組みとして「託児施設の設置」をクラブ参入基準のひとつに定めています。小さなお子さま連れの方もスタジアムでの観戦機会を広げられるよう、各クラブのホームスタジアムにおいて託児施設の整備を進めてきました。

クラシエカップ決勝では、託児ルームの設置により、小さなお子さま連れの方にも安心してご来場いただける環境を整えています。ぜひご家族そろって、特別な一戦となるクラシエカップ決勝をスタジアムでお楽しみください

チケットの購入はコチラ :https://www.jleague-ticket.jp/p/kracieupfinal_2025-26_generalsale?ser=kgm8s6ha7

■託児ルーム利用券概要

託児ルーム利用券（大人）：2,000円 ／ 販売枚数：10枚

・販売期間：4月22日（水）23:59まで（当日券の販売はございません）

・託児ルームに併設しているお席での観戦が可能です

・託児ルーム（0歳-未就学児）ご利用の方限定となります

・託児ルーム利用券（子ども）と一緒にご購入ください

・メインスタンド6階に設置の託児ルームをご利用いただけます

託児ルーム利用券（子ども）：0円 ／ 販売枚数：10枚

・販売期間：4月22日（水）23:59まで（当日券の販売はございません）

・対象年齢：0歳-未就学児

・保護者の方のご希望の観戦チケットと一緒にご購入ください

・託児ルーム利用券（大人）をご購入いただかない方は、お子さまのみメインスタンド6階に設置の託児ルームをご利用いただけます。

概要・注意事項

・チケットは先着になります

・当日券の販売はございません。4月22日（水）23:59までにチケット販売サイトよりご購入ください

・保護者の方のご希望の観戦チケットとご一緒にご購入ください

・対象年齢は0歳～未就学児となります

・利用時間はキックオフ30分前から試合終了30分後までとなります（大人・保護者の出入り自由）

・Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuのメインスタンド6階の託児ルームをご利用いただけます

・お子さまやご家族の方が体調不良の場合はスタジアムへのご来場をお控えください

・お子さまが使用する備品（おむつ・お着替え・飲み物等）は、当日ご持参いただきますようお願いいたします

・チケット発券後、4月23日（木）頃を目途に利用情報を伺うアンケートフォームをお送りいたしますので、ご回答のご協力をお願いいたします