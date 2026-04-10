Games of the Future 2028～2030（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2028～2030）の開催都市募集開始





Phygital Internationalは開催都市の入札募集を開始し、phygitalコンペティションの世界的な成長を背景に、スポーツの未来において主導的な役割を担う都市の参加を呼びかけている。

アラブ首長国連邦・ドバイ, 2026年4月9日 /PRNewswire/ -- Phygital sportsのグローバルプロモーターであり、Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）の権利保有者であるPhygital International（PI）は、世界有数のphygitalスポーツイベントであるGames of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）の2028年、2029年および2030年大会の開催都市に関する入札プロセスを正式に開始しました。



Phygital Football winners at GOTF 2025



没入型のデジタルゲームプレイと現実世界のフィジカル競技を融合させたGames of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）は、デジタル世代を身体活動やスポーツへ再び関与させることを目的としたグローバルプラットフォームです。本イベントの中核には、phygital種別を活用してバーチャルと従来型スポーツの間のギャップを埋めるという考えがあります。これにより、若年層の観客がスクリーンから実際の参加へと移行することを促し、健康的でアクティブなライフスタイルへの長期的な関与を促進します。

開催都市にとって、Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）は、草の根レベルからエリートスポーツに至るエコシステムの強化、若年層の身体活動への参加促進、さらには公衆衛生の成果の向上を実現するための戦略的な手段となります。同時に、本イベントは先進技術、デジタルプラットフォーム、次世代エンターテインメント形式を統合することでイノベーションに関する取り組みの加速を促し、開催都市をスポーツ、テクノロジー、そして若者文化の交差点におけるリーダーとして位置付けることにつながります。

関心を有する都市および団体は、世界で最も急速に成長しているスポーツイベントの一つであるGames of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）の開催を目指し、競争性のある国際的な選考プロセスへの参加が呼びかけられています。最初のマイルストーンとして、2026年7月1日までに意向表明書の提出が求められます。応募都市は、関係する政府機関または公的機関からの早期の支持または承認を確保する必要があります。さらに詳細な要件やスケジュールについては、プロセスの進行に伴い順次共有されます。

今回の入札プロセスの開始は、アラブ首長国連邦・アブダビで開催されたGames of the Future 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2025）の最近の成功を受けて開始されたものです。同大会では、現地で4万人以上の観客を集め、世界的に顕著なリーチと高いエンゲージメントを実現しました。独立系調査会社IPSOSのレポートによると、本イベントは4億6,100万回の放送視聴回数を記録し、ユニーク視聴者数は1億3,700万人、総視聴時間は5,900万時間に達しました。さらに、ソーシャルメディアプラットフォーム全体でも3億8,800万回の視聴を記録しました。

このような高いエンゲージメントにより、Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）は既存の国際大会と並ぶ存在として位置付けられており、そのグローバルな観客規模の大きさと、phygitalムーブメントの加速的な拡大の双方を強調しています。また、視聴者の90％が18～34歳であることから、本イベントが若年かつエンゲージメントの高い層に強く支持されていることも示されています。

2026年7月29日から8月9日にかけてカザフスタン・アスタナで開催予定のGames of the Future 2026（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2026）に向けてその勢いが継続する中で、ブラジル、セルビア、ウズベキスタンからの入札を含め、2027年大会の開催都市選定プロセスにもすでに強い関心が示されていることが明らかになっており、こうした流れの中で、2028年から2030年大会の入札開始は、phygitalスポーツの急速な国際的拡大を一層裏付けるものとなっています。

「Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）の開催は、単なる国際イベント以上の価値を提供し、若年層の関与を促進し、デジタルトランスフォーメーションを加速させるとともに、スポーツとテクノロジーを通じて国際的な認知度を高めるためのプラットフォームを提供します」Phygital Internationalの国際マーケティング＆コミュニケーション担当ディレクターであるJohn Hewitt氏は述べました。「アブダビでの成功を基盤とし、今夏アスタナで開催予定のGames of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）を控え、私たちはこのグローバルムーブメントの次の章をともに形づくる意欲ある都市を募集しています。私たちは、地域文化を反映しながらスポーツの進化に貢献する大会を実現するためのビジョン、インフラ、そしてコミットメントを備えたパートナー都市を求めています。」

各大会では、複数のphygital種別におけるトップアスリートが一堂に会し、フィジカルスポーツとゲームを単一のフォーマットで融合させます。また、市内全域に展開されるファンゾーンやイノベーション展示、コミュニティ参加型の施策により、従来の会場や観客層を超えて体験を拡張し、観光、投資、若年層の関与といった分野において開催都市に具体的なメリットをもたらします。

Games of the Future Abu Dhabi 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー・アブダビ2025）の現地組織委員会メンバーであり、ASPIREの最高経営責任者（CEO）であるStephane Timpano氏は、次のように述べました。「Games of the Future Abu Dhabi 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー・アブダビ2025）の開催を通じて、スポーツはもはや単なるフィジカルな競技にとどまらず、デジタル技術と人間のパフォーマンスが融合する場であることが示されました。60以上の国・地域から約850人の競技者が集結した本イベントは、ゲーム、AI、ロボティクスといった高成長分野における若年層の関与を加速させるとともに、業界連携のためのグローバルプラットフォームを創出しました。これにより、アブダビは、このフォーマットを経済的インパクトおよび技術的進展へと転換する方法において、将来の開催都市が参照すべき信頼性の高いベンチマークとしての地位を確立しました。」

開催都市は、競争性のある国際的な入札選考プロセスを通じて選定され、インフラの整備状況、実施能力、デジタルイノベーション、レガシー計画、コミュニティへの関与、ならびにphygitalスポーツの価値観との整合性を含む包括的な基準に照らして評価されます。

すべての入札は、Phygital Internationalによって設置された独立した専門家委員会によって評価されます。同委員会は、スポーツ、テクノロジー、イベント運営、ガバナンスの各分野の専門家を集めて構成されており、透明性が高く、堅牢で、能力および実績に基づく選定プロセスを確保します。

2028年以降のGames of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）の開催に関する詳細については、phygitalinternational.comをご覧いただくか、team@phygitalinternational.comまでお問い合わせください。

編集者への注記

Phygital International（PI）について

Phygital Internationalはphygitalスポーツを世界的に推進する団体で、スポーツの革新と再定義に注力しています。Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）の運営母体および権利保有者であり、各開催都市の入札プロセスの監督も行います。

詳細はhttps://Phygitalinternational.comをご覧いただくか、こちらにお問い合わせください：press@phygitalinternational.com

Games of the Future（GOTF）について

Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）は、フィジカルとデジタルの世界を融合させた、phygitalスポーツの最高峰を目指す、年に一度の国際イベントです。大会には、世界各地から次世代のphygitalスポーツのスター選手たちが集まり、多様で幅広いphygital種別やチャレンジで競い合います。Games of the Future 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2025）はアブダビで開催されました。Games of the Future 2026（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2026）はアスタナで開催予定です。

詳細はこちらをご覧ください：https://gofuture.games/

ビデオ - youtube.com/watch?v=iQ4jUz0KFqg&feature=youtu.be

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2953093/Phygital_Football.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2953094/MOBAMobile_MLBB_winners.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2745156/5905888/PhygitalInternational_GOTF_Logo.jpg?p=medium600



MOBAMobile.MLBB winners at GOTF 2025



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com