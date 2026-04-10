Xinhua Silk Road：中国の白酒ブランド「Wuliangye」、名誉戦略パートナーとしてボアオ・フォーラム（Boao Forum）25周年を祝福

北京、2026年4月10日 /PRNewswire/ -- 中国の白酒メーカーWuliangyeは、ボアオ・アジアフォーラム（Boao Forum for Asia, BFA）の2026年度年次総会に、同フォーラムの25周年を記念して名誉戦略パートナーおよび指定酒類提供者として参加しました。





このイベントは3月24日から27日までの間、「共に歩む未来を築く（Shaping a Shared Future）～新たな力学、新たな機会、新たな協力（New Dynamics, New Opportunities, New Cooperation）」をテーマに開催されました。Wuliangyeは、2018年から9年連続で同フォーラムと提携しています。

同社のブランドブースでは、干支をテーマにした白酒やワールドカップにちなんだ商品が展示されました。併せて、アルコール度数29％のドリンク、ロボットによるカクテル製造ゾーン、インタラクティブなゲームなどを備えた屋外ブースも設置されました。同社は、開会本会議、理事会、25周年記念晩餐会に参加しています。

また、3月26日には懇親会を開催し、過去、現在、未来への感謝の象徴としてアルコール度数29％、39％、52％の3種類のカクテルを提供しました。

同社は3月20日から4月30日にかけて、海南の免税店や小売店チャネルで「ボアオ消費シーズン（Boao consumption season）」を開催し、消費者に訴求するプロモーションや双方向キャンペーンを展開します。

同社にとって、このフォーラムへの参加はグローバル化戦略の重要な要素となっています。これまで、ブランドの「ハーモニー・グローバル・ツアー（Harmony Global Tour）」は19の国と地域で展開されてきました。同社はアジア太平洋地域、ヨーロッパ、北米・中南米に3つの国際マーケティングセンターを設立し、香港、東京、シンガポールにWuliangyeダイニング拠点をオープンしており、現地の社交シーンに中国産の白酒を浸透させようと画策しています。

原文リンク：https://en.imsilkroad.com/p/350051.html

（日本語リリース：クライアント提供）

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