バンコク、2026年4月10日 /PRNewswire/ -- タイでは、世界的に有名な水掛け祭りであり伝統的な新年を祝うソンクラーンが、これまでにないほど全国的な規模で復活します。世界で最もエキサイティングな祭典の1つであるソンクラーンに世界中の旅行者を迎える準備が整っています。



タイ、Central Pattanaを年間を通じて世界的なフェスティバルのデスティネーションとして位置づけるべく、「世界最大のソンクラーン（Songkran Festival）」を発表



Central Pattanaが主導する 「世界最大のソンクラーン（Songkran Festival）」は、全国28都市で開催され、バンコク、チェンマイ、プーケット、パタヤ、サムイ島などの主要都市を活気あふれるフェスティバルの拠点へと変貌させます。このプログラムには、1,000以上のイベントと400人以上のアーティストが出演し、年間1,000万人以上の参加者を集めています。

Central Pattanaのショッピングセンターの全国的なネットワークは、旅行体験としてデザインされたこのフェスティバルにより、文化発見と大規模なエンターテインメントという2つの側面を一箇所で楽しむことができる、絶対に訪れるべきデスティネーションへと変貌します。

今年のハイライトは、タイ初の「ミス・ソンクラーン」としてOpal Suchata Chuangsri氏が歴史的なデビューを果たしたことです。世界的な式典とタイの文化遺産が見事に融合したこの瞬間を一目見ようと、世界中から注目が集まっています。

仮面舞踊のコーン、ノラのパフォーマンス、タイの古典芸能、伝統的な人形劇、そして仏像に水をかける儀式など、タイの豊かな伝統を体験することができます。 Ministry of Cultureの協力のもと、伝統武術や地域遺産体験などの文化の祭典が開催されます。

同時に、音楽ステージ、ライブパフォーマンス、水掛け祭りなどで国内外の観客のためにダイナミックな雰囲気を作り出します。

Central Pattanaは、ソンクラーンの枠を越えて、年間を通したグローバルなフェスティバル・プラットフォームを構築し、タイ全土で季節ごとの祝典、文化イベント、エンターテインメント体験を開催しています。これにより、一年を通じて人々が訪れ、祝い、交流できるデスティネーションとしてのボジションを確立しています。

文化、エンターテインメント、ツーリズムを大規模に組み合わせることで、タイのソンクラーンは世界クラスのフェスティバルへと進化し、世界で最も象徴的な祭典と並び、フェスティバルにおける世界有数のデスティネーションとしての地位を強化しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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