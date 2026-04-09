最新動画生成モデルSeedance 2.0実装、HitPaw VikPea V5.2.4が次世代動画生成ツールに進化

HitPaw.,Limited

2026年4月9日（木）、東京-HitPaw VikPeaはSeedance 2.0を搭載したV5.2.4をリリースしました。次世代動画生成モデルSeedance 2.0を搭載し、「テキストから動画」と「画像から動画」という二つ方法で映画レベルの動画を生成できます。

本アップデートにより、テキストや画像からの高精度な動画生成に加え、AIによる高画質化（アップスケール）機能を統合し、クリエイターや企業に向けて、より効率的かつ高品質な動画制作環境を提供します。

HitPaw VikPea V5.2.4最新バージョンに関する情報

HitPaw VikPea x Seedance 2.0

本アップデートでは、動画生成モデル「Seedance 2.0」の統合により、動画生成および映像処理機能のさらなる強化が図られています。

特に、複数シーンにおける映像の一貫性向上、カメラワークの精密制御、音声処理機能の拡張など、実務での活用を想定した改善が行われています。

複数シーンの一貫した動画生成

今すぐSeedance 2.0を試用 :https://x.gd/P1jts

Seedance 2.0の導入により、人物の外観や背景、色調などを統一した状態で動画を生成することが可能となり、シーン間の違和感を軽減します。

一方、プロ映画制作を実現できるように、生成した動画のストーリー性を強化し、より自然で統一感のある映像表現が実現されます。

カメラワーク・演出の精密制御

HitPaw VikPea Seedance 2.0 一貫性

カメラワークおよび映像演出の制御機能についても改善が行われました。パンやズーム、トラッキングといった基本的な動作に加え、視点移動やフォーカス調整など、より詳細な演出設定が可能となっています。

これにより、ユーザーの意図に沿った映像表現がしやすくなり、広告やプロモーション用途などにおいて、表現の幅を広げることが期待されます。

デュアルチャンネル音声に対応

HitPaw VikPea Seedance 2.0 カメラワーク

音声機能では、新たにデュアルチャンネル音声への対応が追加されました。これにより、左右チャンネルを分離した音声管理や、ナレーションとBGMのバランス調整が可能となります。

音声の明瞭性や臨場感の向上が見込まれた上、日本語まで対応し、インタビュー動画や解説コンテンツなど活用シーンにより質の高い視聴体験の提供に寄与します。

HitPaw VikPea Seedance 2.0の活用シーン

HitPaw VikPea Seedance 2.0 音声対応

Seedance 2.0を搭載した「HitPaw VikPea」は、動画生成と高画質化を一体化したソリューションとして、さまざまな分野での活用が期待されています。

特に、コンテンツ制作の効率化と品質向上の両立が求められる領域において、その有用性が注目されています。

SNS・ショート動画制作

Seedance 2.0は9:16のようなSNSプラトフォーム専用フォーマットを対応し、15秒の時間長さでショット動画の作成工程を効率化します。

まだ、ストーリー性のある構成とカメラワークの精密な制御により、短時間で多くの情報を伝えるSNS向けショート動画の制作が可能になります。シーン展開と視点演出を最適化し、視覚的インパクトと情報伝達を両立したコンテンツ制作を支援します。

広告・マーケティング活用

HitPaw VikPea Seedance 2.0 活用シーン1

広告やマーケティング分野においては、多様なクリエイティブを迅速に制作・検証することが重要とされています。Seedance 2.0を活用することで、複数パターンの動画を短期間で生成でき、ABテストやターゲット別コンテンツの展開が容易になります。

さらに、映像の一貫性や演出の制御機能により、ブランドイメージに沿った動画制作が可能となり、広告効果の向上が期待されます。

教育・オンライン講座コンテンツの制作

HitPaw VikPea Seedance 2.0 活用シーン2

教育分野では、分かりやすく視覚的なコンテンツへの需要が高まっています。HitPaw VikPeaのSeedance 2.0のデュアルチャンネル音声により、講義内容に基づいた説明動画や補足資料を効率的に生成することが可能です。

また、ストーリー性や映像補正機能を組み合わせることで、視聴しやすい教材コンテンツの制作が実現され、オンライン講座やeラーニングにおける学習体験の向上に寄与します。

HitPaw VikPea Seedance2.0の料金プランと使用方法

料金プラン

HitPaw VikPea Seedance 2.0 活用シーン3

■ 動画生成料金（時長 × 解像度）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/92733/table/95_1_ae45ff916329bc2a8461091bcea5a8a2.jpg?v=202604100951 ]

■ クレジット購入プラン

使用方法

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/92733/table/95_2_f0de8a7a946bd062427328d8093dff61.jpg?v=202604100951 ]

ステップ１：HitPaw VikPeaのホームページからソフトをダウンロードし、インストールします。

公式ページを確認 :https://x.gd/P1jts

ステップ２：メイン画面の「AI動画生成」をクリックします。

HitPaw VikPea Seedance 2.0 ステップ2

ステップ３：「画像から動画生成」、「テキストから動画生成」と「クリエイティブエフェクト」という三つのモードが選べられます。ここでSeedance 2.0を選択します。

HitPaw VikPea Seedance 2.0 ステップ3

ステップ４：プロンプト、再生時間、解像度とアスベスト比を選んだら、「生成する」をクリックして、動画生成を開始します。

HitPaw VikPea Seedance 2.0 ステップ4

ステップ５：生成した動画は右のメニューに表され、ダウンロードあるいは高画質化を実行できます。

HitPaw VikPea Seedance 2.0 ステップ5

ステップ６：生成した動画を即座に4Kまで高画質化できます。

まとめ

HitPaw VikPea Seedance 2.0 ステップ6

HitPaw VikPeaにSeedance 2.0を搭載したことで、AIによる動画生成と高画質化を一体化した新たな制作環境が実現されました。複数シーンの一貫性維持やカメラワークの精密制御、音声機能の強化などにより、従来よりも高品質かつ効率的な動画制作が可能となります。

SNSコンテンツや広告、教育分野など幅広い用途に対応できる点も特徴であり、個人クリエイターから企業ユーザーまで、多様なニーズに応えるソリューションとしての活用が期待されます。今後も継続的な機能拡張を通じて、動画制作の可能性をさらに広げていくことが見込まれます。

ホームページ：https://x.gd/P1jts

担当者：清水祥鳳

連絡メールアドレス：marketing@hitpaw.jp