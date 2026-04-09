鈴廣かまぼこで、漁網からできたamuca(R)トートバッグなどを販売開始

amu株式会社

amu株式会社（本社：宮城県気仙沼市、代表取締役CEO：加藤広大、以下「amu」）が手がける廃漁具由来素材「amuca(R)（アムカ）」を使用したアイテムを、鈴廣かまぼこ株式会社（本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：鈴木智博、以下「鈴廣」）にて取り扱いを開始いたします。鈴廣が運営する「かまぼこの里」内のギャラリー＆ショップ「千惠」にて、amuca(R) のトートバッグ、Tシャツ、サングラス、サコッシュ※を、2026年4月11日～6月28日の期間限定で販売します。

本企画は、創業150年以上の小田原の老舗・鈴廣「かまぼこの里」が展開する、サステナブルな暮らしに寄り添う雑貨や食品の展示販売の一環です。amuは、廃漁具を再活用したアップサイクル商品を通じて、地域資源の循環の実現を目指しています。

ショップでは各商品に付与されたQRタグを読み取ることで、漁具の回収地域や製造工程などをお客様が知ることができます。素材のストーリーによって楽しみながら資源循環への理解を深め購入することで、サステナブルなライフスタイルのきっかけを提供します。

また、本企画を記念して2026年5月23日に小田原でツアーを実施します。漁港でセリ市を見学したり、かまぼこの里を見学したりと小田原の魅力を存分に味わうことができます。

※サコッシュのみ入荷時期は4月末を予定

慶応元年創業「鈴廣」かまぼこの里にて廃漁具由来素材「amuca(R)」商品を販売

amu株式会社の手がける廃漁具由来素材ブランド「amuca(R)（アムカ）」のアパレルやサングラスなどの各種アイテムを、小田原の老舗企業、鈴廣「かまぼこの里」より2026年4月11日～6月28日の期間限定で販売します。

日常の選択が地域の課題解決に。amuca(R)商品を購入して漁師や海、地域を守る

amuca(R)は、役目を終えた漁網を漁師から買い取り、再生したリサイクル素材です。使用済みの漁具は塩分や汚れを含み、分別が必要となる場合も多いため、焼却やリサイクルが容易ではありません。多くは埋め立て処分され、環境負荷が高いという問題があります。漁業者にとっても、高額な処分費用が経済的負担になっています。こうした課題を抱える廃漁網をamuca(R)としてアップサイクルすることで、漁業者の負担軽減と環境負荷の低減の両立を実現しています。

廃漁具の回収・再資源化を通じて漁業者の廃棄コスト削減に取り組むとともに、テキスタイルデザインやトレーサビリティストーリーを通じて地域産業の文化的価値を伝える循環型ブランドとして、本企画において商品を販売をします。

漁網の回収地域ならではの特徴を反映したアイテムを多数展開

今回販売するamuca(R)商品は、amuの創業の地である宮城県や、沖縄県石垣島などから回収した廃漁具が原料に使われています。漁師の声をもとに設計された機能性に加え、気仙沼の文化をモチーフにした2種類のオリジナルテキスタイル、さらに回収地のストーリーを伝えるamuca(R)タグが特徴で、地域文化の継承や関係人口の創出につながることを目指しています。

商品に付く「amuca(R)タグ」に記載されたQRコードを読み取ることで、原材料となる廃棄漁具の回収地域や製品化までのプロセスを知ることが可能です。

「ごみ」とされていた漁具が、新たな価値を持つ資源へと生まれ変わる背景を可視化することで、商品への愛着を育み、より長く使い続けたくなる循環の仕組みを提案します。

＜商品ラインナップ＞

amuca(R) Buddy 2face Tote

・BLACK（MURONEOROSHI）

・WHITE（DEFUNEOKURI）

amuca(R) Buddy T-shirt

・BLACK（MURONEOROSHI）M, L

・WHITE（DEFUNEOKURI）M, L

amuca(R) Buddy Sacoche

・BLACK

・BLUE

amuca(R) Buddy Sunglasses Ishigaki Model

・BLACK

・BROWN

セリ市・漁港の朝メシ・かまぼこ施設の見学。小田原を満喫しながら地域循環を体感！

本企画と並行して小田原ツアーをご用意しました。小田原ならではの体験を通して、地域の魅力に触れながら、資源循環を体感していただけます。

早朝の小田原漁港でセリの見学を行い、地域の食を支える鮑屋「さじるし食堂」で朝食を楽しみ、創業150年以上の老舗・鈴廣「かまぼこの里」でamuのプロダクトに触れながら、「地域の課題がものづくりになる」資源循環の実践例を見学します。

本ツアーは株式会社YOUTRUST（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩崎由夏）の企画する「春からユートラストキャンペーン」の一環としてamuが主催します。

新年度のスタートに合わせ、YOUTRUSTに登録するだけで応募できる全50企画の特別な機会や体験ができるキャンペーンです。

- 時間 5:00～11:00- 集合 小田原漁港（神奈川県小田原市）- 定員 12名※定員を超える場合は抽選といたします。- 費用 7,000円（漁港見学費用、朝食代込）※宿泊交通費は実費

特設ページからご応募ください。

https://youtrust.jp/lp/2026springcp_event_amu

今後の展開

amuは、今後も全国各地の廃漁具の回収・リサイクルを通じて地域や漁業の文化的価値を伝える取り組みを拡大していきます。アパレルブランドとのコラボや企業向けノベルティの開発など、さまざまなアイテムを展開する予定です。「いらないものはない世界をつくる。」というビジョンのもと、地域資源の再生と文化の継承を両立する社会の実現に向けて、事業を推進してまいります。

「廃漁網アップサイクルベンチャー」amu株式会社について

全国の漁港から回収した廃漁網をアップサイクルして価値ある製品を生み出す、宮城県気仙沼市発の廃漁網アップサイクルベンチャーです。「いらないものはない世界をつくる。」をビジョンに世の中のゴミ、無価値とされているものを再資源化して新たな価値を吹き込みます。

amu 会社概要

社名：amu株式会社

本社所在地：〒988-0017 宮城県気仙沼市南町2丁目2-25

代表取締役CEO：加藤広大

設立： 2023年5月

HP：https://www.amu.co.jp/

ブランドサイト：https://amuca.world/

ブランドサイト（EN）：https://amuca.world/en

鈴廣 会社概要

会社名：鈴廣かまぼこ株式会社

代表者：代表取締役社長 鈴木 智博

所在地：神奈川県小田原市風祭245

主な事業内容：かまぼこをはじめとする鈴廣ブランド商品の製造、販売、「かまぼこの里」各種レストランやかまぼこ博物館の運営。

URL：https://www.kamaboko.com/