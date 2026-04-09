日中を中心に活動するリアル×バーチャルガールズユニット「Restria」新曲「NEO CITY」リリース＆初フリーライブ開催決定！

株式会社ホリプロインターナショナル

2026年2月18日に、1st Digital Single「META VERSE LOVE.」でデビューした

リアル×バーチャルガールズユニット Restriaが、

2026年5月6日に2nd Digital Single「NEO CITY」をリリースすることが決定した。

本作には、リード曲「NEO CITY」と「Transcend」の2曲を収録。

1st Digital Single「META VERSE LOVE.」では、重厚なエレクトロサウンドと疾走感あふれるビートで、バーチャル世界から現実世界へ降り立つRestriaの世界観を描いたが、今作のリード曲「NEO CITY」は、印象的なギターサウンドが駆け抜ける疾走感あるロックサウンドに、デジタル感のあるサウンドデザインが融合した楽曲となっており、バーチャル世界を飛び出したRestriaが、現実世界で人々の心に潜む“ノイズ”と戦う姿を描いた、Restriaの世界観をさらに拡張する1曲となっている。

そして収録曲「Transcend」は、「NEO CITY」とはまた異なる印象を持つスローテンポの楽曲で、現実世界で苦しむ人々の心に寄り添い、ともに乗り越えていくような、優しさの中にも力強さを感じさせる、Restriaの新たな一面を提示する1曲となっている。

2曲を通して、バーチャルとリアルを行き来しながら人々の心の“ノイズ”と向き合う

Restriaの物語が、より鮮明に描かれる作品となっている。

リリースを記念して、オンラインサイン会、オンライントーク会の開催に加え、

2026年5月23日（土）には、埼玉県某所で初のフリースペースでのミニライブも決定。

Restriaにとって初のパフォーマンス披露となる。

また、Restriaには中国人メンバーLIXIが在籍しており、すでに中国語版楽曲もリリース。

訳詞にも参加するなど、中国語での楽曲展開も進めている。

中国の動画プラットフォーム「bilibili」でも活動を展開し、開設1か月で登録者数1,000人を突破している。

リアルとバーチャル、そして日本と中国を横断しながら活動の幅を広げていくRestria。

その新たな展開に、今後注目が集まりそうだ。

＜リリース情報＞

■Restria 2nd Digital Single「NEO CITY」（ネオシティ）

2026年5月6日（水）配信リリース

■Index

01. NEO CITY

02. Transcend

ALL SONGS

作詞：RYUICHI

作曲・編曲・プロデュース：JUVENILE

発売元：HPI Records

販売形態：ダウンロード / 各種ストリーミング

＜リリースイベント情報＞

2026年5月6日（水）20：00スタート

2nd Digital Single「NEO CITY」リリース記念オンラインサイン会

https://limista.com/projects/7286

2026年5月23日（土）

2nd Digital Single「NEO CITY」リリース記念フリーライブ at 埼玉県某所

開演時間 1部 13:00～／2部 15:30～（フリーライブ＆特典会予定）

※詳細は後日オフィシャルサイトにてご案内予定

2026年5月26日（火）20：00スタート

2nd Digital Single「NEO CITY」リリース記念オンライントーク会

https://limista.com/projects/7288

＜バーチャル配信情報＞

■バーチャル秘密基地より毎週生配信！

配信：19:00 YouTube／20:30 bilibili

※次回配信スケジュールは公式サイト、SNSをご確認ください。

＜Profile＞

Restria（レストリア）

それは、仮想空間を起点に誕生した3人の“音の戦士”によるユニット。

音楽の力を武器に、人々の心に生まれる“ノイズ”と呼ばれる感情の歪みに向き合い、

それを浄化する存在として活動する「音の戦士 × ノイズパトロール隊」である。

Restriaの大きな特徴は、バーチャル空間と現実世界を自在に行き来する存在であること。

Restriaは現実世界のステージに立ち、人々の心に取り憑く「ノイズ」（傷ついた心、悲しみ、怒り、孤独などの感情）と向き合い、音楽とパフォーマンスによって、それを浄化していく。

仮想と現実をつなぐ存在として、新たな表現のかたちを描き出していく。

音楽プロデューサーには、エレクトロ・HipHop・City Popなどをルーツに持ち、RADIO FISH「PERFECT HUMAN」の作編曲をはじめ、手がけた楽曲のYouTube総再生数は一億回を越えるMUSIC PRODUCER / ARTIST / DJ / TALKBOX PLAYERのJUVENILE(ジュブナイル)を迎え、Restriaの世界観をサウンド面から構築する。

2026年2月2日（月）バーチャル秘密基地からの初配信を皮切りに本格始動。

2026年2月18日（水）1st Digital Single 「META VERSE LOVE.」にてデビュー。

2026年3月18日（水）「META VERSE LOVE.」の中国語版である、元宇宙之爱.（META VERSE LOVE. - Chinese Ver.）リリース。

＜オフィシャル・SNS情報＞

Restria Official Site - https://restria.tokyo

X - https://x.com/RestriaOfficial

Instagram - https://www.instagram.com/restria_official/

tiktok - https://www.tiktok.com/@restria_official

LINE - https://page.line.me/restria

Youtube - https://youtube.com/@RestriaOfficial

Weibo - https://weibo.com/u/9063873133

bilibili - https://space.bilibili.com/3691002923583571

Douyin - https://v.douyin.com/3EXAEkUkQPA/

RED - https://xhslink.com/m/1F9OdzFVTis