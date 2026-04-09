株式会社エフエーが高級コンドミニアムホテル「Citson Garden」シリーズのノウハウを活かした「民泊施設のプロデュース」を開始

株式会社エフエー

札幌市で高級コンドミニアムホテル「Citson Garden（シトンガーデン）」シリーズを運営する株式会社エフエー（本社：札幌市豊平区、代表：天内 和幸）は、新たに自社のノウハウを活かした「民泊施設のプロデュース」をスタートさせました。

『WELLZ N5』外観

記念すべき1棟目となる『WELLZ N5』（北海道札幌市中央区北五条西9-17-3）は、株式会社アーク（本社：札幌市豊平区、代表：渡邊 賢二）が手がける鉄筋コンクリート造13階建のハイグレード賃貸マンションで、2LDKを中心に全23室。札幌駅から徒歩15分（地下鉄南北線/さっぽろ駅徒歩8分）の好立地を活かし、2階から7階までの12室を民泊施設に転用して4月1日にオープンしました。

株式会社エフエーが展開するインバウンド向けハイグレード宿泊施設「Citson Garden」のノウハウを活用し、ユニットを組み合わせる設計により、最大8名までの快適な多人数滞在を実現。また、「ノマドワーカー」による宿泊需要の高まりを受け、ノマドワークに適した設備も充実させ、ユニット単体での少人数宿泊にも対応しています。

大型LEDディスプレイを装備したエントランス

1Fには、賃貸入居者及び民泊宿泊者が利用可能な飲食テナントを配置（2026年6月オープン予定）。大型LEDディスプレイを装備したエントランスと各居室に顔認証での電子ロックを採用するなど、賃貸マンションの枠には収まらないグレード感が特徴です。

『WELLZ N5』エントランス

『WELLZ N5』飲食テナント オープン予想図

居室概要

【ユニット情報：占有面積2室合計 131.45平方メートル 4ベッドルーム 8名滞在】

リビング

リビング

ベッドルーム

ワークスペース

札幌の観光を支えるために

Citson Gardenシリーズは2020年12月～2021年6月に4施設がオープン。

コロナ禍で閉館・休業に追い込まれたホテルや旅館も多い中、「外客数回復時に外国人を迎える体制が衰退していては道内経済に深刻なダメージになる」と考え、インバウンド回復時の観光産業の一助となることを目指してスタートしました。

Citson Garden「Eahomme（イアオーム）」

2023年12月には5棟目となる「Eahomme（イアオーム）」をオープン。和モダンを基調とした”落ち着きのあるラグジュアリー”をテーマとしながら、外国人旅行者の求める宿泊施設としての性能をさらに追求した、シトンガーデンシリーズにおける最高グレードの宿泊施設で、シーズン問わず予約が殺到しています。

Citson Garden公式サイト：https://citson-garden.com/

「賃貸マンション × 宿泊施設」という新たな不動産投資の形

Citson Gardenシリーズの大きな特徴は、一棟の建物にコンドミニアム型の宿泊施設と賃貸住宅を併設していること。宿泊施設と賃貸住居の併設を前提にエントランスを分けるなど、専用の設計を行っており、安全性や利便性とプライバシーの確保を徹底。

投資物件としても、宿泊需要が少ない時期にも一定の賃貸収入を確保することで安定的な運営が可能で、新たな収益構造をもった物件として注目されています。

【施設概要】

・Citson Garden Elbivue（シトンガーデン エルビブ）：札幌市北区北36条西3丁目2－1

・Citson Garden Dimaryp（シトンガーデン ディマリップ）：札幌市豊平区豊平2条5丁目1－15

・Citson Garden Egnorts（シトンガーデン エグノーツ）：札幌市豊平区豊平2条5丁目1－16

・Citson Garden Laventos（シトンガーデン ラベントス）：札幌市手稲区手稲本町1条1丁目3-41

・Citson Garden Eahomme（シトンガーデン イアオーム）：札幌市豊平区豊平２条５丁目１－10

各施設の詳細は、シトンガーデンのホームページをご覧ください。

公式サイト：https://citson-garden.com

公式Instagram：https://instagram.com/citson_garden

■本件に対するお問合せ

・株式会社エフエー

・公式サイト：https://citson-garden.com/

・メールアドレス：jin.ohno@fa-products.co.jp