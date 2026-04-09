＜Gカップ×美脚＞ 宇佐美なお 、デジタル写真集＆イメージ動画『TWO TONE』　4月10日発売！

株式会社eye factory

注目ポイント

宇佐美なお デジタル写真集『TWO TONE』表紙

■ファーストグラビア（レーベル）より、デジタル写真集＆イメージ動画『TWO TONE』が2026年4月10日に発売■＜Gカップ×美脚＞のグラマラスなボディに加え、宇佐美本人が語る「クールな私と可愛い私の両方」を表現した力作■本人は「かっこいい一面は特に見てほしいです」とコメント。また“むっちりボディ”を意識し、普段より3、4kg増量で撮影に臨んだ今作

■発売のお知らせ

～ファーストグラビア最新作『TWO TONE』を4月10日に発売～

株式会社Eye Factory（東京・中野）は、新グラビアレーベル「ファーストグラビア」より、グラビア、ラウンドガール、レースクイーンとして活躍する宇佐美なおの最新デジタル写真集＆イメージ動画『TWO TONE』を、2026年4月10日に発売いたします。

【制作のこだわり】～最大8K対応の高精細映像で、作品世界をより立体的に表現～

ファーストグラビアでは、グラビアアイドルの魅力をより美しく、より印象的に届けるため、映像表現にもこだわっています。イメージ動画は最大8Kの高精細映像まで対応しており、繊細な表情や質感、作品の空気感まで、臨場感豊かにご覧いただけます。

【注目を集める宇佐美なお】～グラビア、ラウンドガール ――異なる舞台で存在感を放つ～

宇佐美なおは1998年11月8日生まれの東京都出身。2020年にはSUPER GT「GAINER sucre」のメンバーとしてレースクイーン活動を経験し、その後もグラビア、撮影会、イベント出演など幅広く活躍してきました。K-1 GIRLSやRIZINガールなど格闘技イベントのラウンドガールとしても存在感を示してます。

■撮影コンセプト

～クールと可愛さ、強さと色気が交差する『TWO TONE』の世界観～

本作『TWO TONE』は、クールな表情とやわらかな表情、その両方を楽しめる宇佐美なおの二面性をタイトルに込めた作品です。凛とした美しさと、グラビアだからこそ見せる親しみやすさを一作の中に収めました。クールな顔立ちを軸にしながら、シーンごとに異なる表情と空気感を丁寧に描き出しています。

撮影は都内のスタジオ2か所で実施。自信に満ちた強さやスタイリッシュな存在感に加え、笑顔や柔らかなリアクションを通じた親しみやすい素顔、大人っぽい色気までを一作に凝縮しました。

写真集とあわせて発売されるイメージ動画では、静止画では切り取れない視線の動きや空気感、動きの中で際立つ美脚やボディラインも立体的に楽しめます。写真と映像の両面から、“いまの宇佐美なお”の魅力をより深く味わえる内容です。

■本作の見どころ

～“見てほしいのは、かっこいい私” 宇佐美が語る『TWO TONE』の手応え～

宇佐美は今回の撮影で、「ボディラインがきれいに見えるポージングを意識しました」と語る。ラウンドガールやレースクイーンでは立ち姿、グラビアでは体型を生かした見せ方を磨いてきたといい、そうした経験の積み重ねが、今作での多彩な表現につながったようだ。

今作については「クールな私と可愛い私、どちらも見てもらえる作品になったと思います」とアピール。そのうえで「その中でも、かっこいい一面は特に見てほしいです」と、自身が大切にしてきた魅力を強調した。

印象に残った衣装として挙げたのは、金色に輝くミニドレス。「自分に似合いそうだと思っていたけれど、実際に着てみてもやっぱりしっくりきました」と振り返り、華やかな一着を自然に着こなせたことにも確かな手応えをのぞかせた。

一方で、最後に着用した白いショーツについては、「普段はあまり白を着ないので新鮮でしたが、こういうちょっとかわいい柄も自分に似合うんだなと気づきました」とコメント。クールな印象だけではない、新たな一面に出会えたことも収穫だったという。

さらに今回は、“むっちりボディ”を出したいという思いから、普段より3、4kg多めで撮影に臨んだ。撮影全体の自己採点は「100点」。仕上がりに対する満足感と、作品への強い自信がうかがえる。

■モデルプロフィール

宇佐美なお（うさみ・なお）

1998年11月8日生まれ、東京都出身。グラビアモデル、タレント。2020年にはSUPER GT「GAINER sucre」のメンバーとしてレースクイーン活動を行い、その後もグラビア、撮影会、イベント出演など幅広く活躍。K-1 GIRLSやRIZINガールなど格闘技イベントのラウンドガールとしても注目を集めた。公表プロフィールでは身長167cm、血液型A型。趣味はゲーム、散歩、カメラ、料理、ピアノ。フィリピン、スペイン、日本のルーツを持つ存在としても注目されている。

■発売情報 デジタル写真集

タイトル：宇佐美なお デジタル写真集『TWO TONE』

発売日：2026年4月10日

内容：デジタル写真集

写真：澤田錠

価格：1,690円（税込）

ページ数：73ページ

配信URL：https://www.firstgravure.jp/product/TWO-TONE

■発売情報 イメージ動画

タイトル：宇佐美なお イメージ動画『TWO TONE』

発売日：2026年4月10日

内容：イメージ動画（SDから8Kの各画質を各チャプターごとに販売）

動画：ルビー監督

価格：375円～（税込）

配信URL：https://www.firstgravure.jp/model/Nao-Usami

■会社概要

発行元：株式会社Eye Factory

レーベル：ファーストグラビア

販売プラットフォーム：ファーストグラビア公式サイト

配信URL：https://www.firstgravure.jp/(https://www.firstgravure.jp/model/Nao-Usami)