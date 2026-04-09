SWEET LOVE SHOWER 2026 第1弾出演アーティスト＆日割りを発表！オフィシャル最速先行チケットも受付開始！

株式会社スペースシャワーネットワーク

「音楽専門チャンネル「スペースシャワーTV」の運営や音楽フェスティバルの企画・運営など、音楽関連事業を多角的に展開する株式会社スペースシャワーネットワーク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:名取達利)」は、2026年8月28日～30日の3日間、山梨県 山中湖交流プラザ きららにて開催される「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026」の第1弾出演アーティストを発表しました。

SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026 第1弾出演アーティスト

夏の終わりの風物詩となっている、スペースシャワー主催の野外音楽フェスティバル

「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER」は、“ラブシャ”の大きな特徴とも言える世界文化遺産・富士山と山中湖畔を臨む自然豊かな会場に、毎年素晴らしいアーティストと音楽ラバーたちが集結。

昨年は30周年というアニバーサリーイヤーでの開催を迎え、3日間快晴の富士山をバックに数々の素晴らしいステージが繰り広げられたラブシャ。今年1月には「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026」の開催を発表、今年は8/28(金)～8/30(日)の3日間、山梨県 山中湖交流プラザ きららにて行われ、この夏の終わりを締めくくる。

そして本日、そんなラブシャの第1弾出演アーティストと日割りを発表！OddRe:、名誉伝説、CLAN QUEEN、Daichi Yamamoto、TRACK15、MON7A、レキシ VS オシャレキシといったラブシャ初出演勢に加え、Creepy Nuts、04 Limited Sazabys、THE BAWDIES、MAN WITH A MISSION、WANIMA、クリープハイプ、10-FEET、マカロニえんぴつなどスペシャと縁の深いアーティストも続々ラインナップ。

今年アニバーサリーイヤーを迎えるあいみょん、ASIAN KUNG-FU GENERATION、STUTS、さらに周年イヤーに活動を再開しラブシャには2009年以来17年ぶりの登場となる地元・山梨出身のレミオロメンも決定。また、今年男性ソロアーティスト史上最年少ドームツアーを開催したVaundyも再び山中湖に戻って来る。第1弾からラブシャらしい、音楽性に富んだラインナップで計39組が決定した。

併せて本日よりオフィシャル最速先行チケットの受付がスタート！昨年より始まった「ふるさと納税」枠やラブシャ公式会員サービス「ラブシャビレッジ」枠での受付もあるので確実にチケットを手に入れたい！という方は是非チェックを。

また、今年の夏への期待が膨らむ中、明日4/10(金)より3日間、ラブシャ公式YouTubeチャンネルにて「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2025 30th ANNIVERSARY」を特別配信！今年のラブシャへのワクワクがさらに募ること間違いなしだ。

今後も新たな発表や、オフィシャルYouTubeチャンネル・各種SNSよりオリジナルコンテンツも発信していきますので是非お楽しみ下さい。

SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026

【公演概要】

＜タイトル ＞SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026

＜開催日程＞2026年8月28日(金)・29日(土)・30日(日) 開場9:00 / 開演10:00(予定)

＜会場＞山梨県 山中湖交流プラザ きらら

＜オフィシャルサイト＞https://2026.sweetloveshower.com

＜主催＞ 株式会社スペースシャワーネットワーク/ 山中湖村

＜企画/制作＞株式会社スペースシャワーネットワーク

＜協賛＞au

＜特別協力＞POCARI SWEAT / サッポロ生ビール黒ラベル / ＢＥＡＭＳ / 焼肉KINTAN /

週刊少年マガジン / デンヨー

＜制作協力/運営＞DISK GARAGE

＜お問い合わせ＞ https://info.diskgarage.com/

【公式会員サービス「ラブシャビレッジ」】

年会費：18,000円(税込)

公式HP：https://fc.sweetloveshower.com/

会員になると入場券の確保(※)や会員限定のラウンジ利用、会場で受けられる便利なサービスなど嬉しい特典がいっぱい！

※別途入場チケット代が必要になります。特典に関する注意事項・詳細は公式ページをご確認ください。

SWEET LOVE SHOWER OFFICIAL

X(@sls_sstv)https://x.com/sls_sstv

Instagram(＠spaceshower_sweetloveshower)

https://www.instagram.com/spaceshower_sweetloveshower/

TikTok(@sweet.love.shower)

https://www.tiktok.com/@sweet.love.shower

YouTube(SWEET LOVE SHOWER)

https://www.youtube.com/@sweetloveshower_sstv

ラブシャアプリ

https://sweetloveshower.link.fespli.com/

【チケット概要】

オフィシャル最速先行チケット受付中！

＜受付期間＞4/9(木)20:00～4/19(日)23:59

入場券〈チケット券種〉

■3日通し券 39,000円(税込)

■2日通し券 27,000円(税込) [ 8/28-8/29 ] or [ 8/29-8/30 ]

■1日券 15,000円(税込) [ 8/28 ] or [ 8/29 ] or [ 8/30 ]

＜お申し込み枠＞

お申し込み枠によって券種・条件が異なります。

必ずチケットページで注意事項をご確認の上、お申し込みください。

■一般枠 (抽選制／全券種)

お客様全員がお申し込みできるチケット受付です。

■ラブシャビレッジ会員枠 (確約※／全券種)

SWEET LOVE SHOWERの公式会員サービス 「ラブシャビレッジ」の有料会員向けチケット受付になります。入場チケットを確実に購入することが可能です。

※お申し込み不備などが無い限り、当選が確約されています。チケットお申し込みに関する注意点をご確認の上、お申し込みください。

■ふるさと納税枠 (先着制／1日券のみ)

より一層地域に根ざした音楽フェスティバルとなることを目指した、「ふるさと納税」を活用した枠となります。山中湖村のふるさと納税の返礼品として「SWEET LOVE SHOWER」のチケットを提供します。こちらの枠は先着制かつ1日券のみのお取り扱いとなります。

チケットの詳細はオフィシャルサイトをご確認下さい。

https://2026.sweetloveshower.com

ふるさと納税の取り組み

「SWEET LOVE SHOWER」は、

より一層地域に根ざした音楽フェスティバルとなることを目指し、

山中湖村のふるさと納税の返礼品として、

「SWEET LOVE SHOWER」のチケットを提供いたします。



ふるさと納税を通じて「SWEET LOVE SHOWER」に参加することが、

開催地である山中湖村への寄付につながります。

この素晴らしいロケーションを参加者の皆さんと一緒に守り、

地域の発展に取り組んでいきたいと思います。

※寄付情報を入力する際、寄附金の希望使い道で「地域活性化に関する取り組み」をご選択頂くと、寄付されたお金はイベント開催に関連した費用に充てさせて頂きます。

SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 202530th ANNIVERSARY YouTube特別配信

※スペシャオンデマンドで配信された番組を再編集してお届けいたします。

※全日程アーカイブはございません。

各日程20時より配信スタート！

4/10(金)【DAY1】8/29(金)

https://youtu.be/NHBfMyuEcXY

4/11(土)【DAY2】8/30(土)

https://youtu.be/g3WQmioCalU

4/12(日)【DAY3】8/31(日)

https://youtu.be/6xg0XHb6lmQ

＜チャンネル登録はこちら＞

https://www.youtube.com/@sweetloveshower_sstv

配信タイムテーブル

【主催者メッセージ】

2026年も早いものでもう4月に入りました。

新しい年度を迎え、ワクワクやドキドキもする、

そんな毎日を過ごしていらっしゃる方々も多いと思う今日この頃、、

ラブシャLOVERの皆様、

大変長らくお待たせいたしました、

今年もこの季節がやってきました～！

SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026

本日、第1弾アーティスト、

3日間総勢39組、

そして日割りを発表いたしました～！！

いかがでしたでしょうか！？

これまでも、音楽とアーティストにこだわりをもって創ってきましたが、

31年目もそこは大事にしながら、2026年のラブシャをどうしていこうか、

スタッフみんなで考え抜いた、第１弾アーティスト39組、本日発表となりました～！

ようやくお知らせ出来て嬉しいです！

初日となる金曜日は、

間もなく、世界最大級の音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル」を皮切りに

北米ツアーを開催するCreepy Nutsや

今年デビュー10周年を迎えるあいみょんが登場、

HEY-SMITHは7年ぶりに山中湖へ、

他にも連続出演アーティストから、新進気鋭のニューアーティストまで、

盛り上がること間違いなしのラインナップとなっております。

2日目土曜日は

間も無く結成30周年、スペシャとも縁の深い、ASIAN KUNG-FU GENERATIONと

昨年、活動再開を発表、3月9日から全国ツアー中のレミオロメンが、2009年以来17年ぶりに出演。

メジャーデビュー同期でもあるこの2組が同日での出演は、胸が熱いです。

他にもロック、HIP HOP、オルタナティブと幅広いジャンルが楽しめるラブシャの魅力が詰まった一日に！

そして最終日の日曜日は

男性ソロアーティスト史上最年少4大ドームツアーを完走したVaundyが2年ぶりに登場！

他にも、ラブシャでは2016年に「レキシと上原ひろみ ～レキシが助けにやってきた～」

での共演以来、この名義では初となるレキシ VS オシャレキシが登場。

そしてラブシャには欠かせないバンド、クリープハイプが今年も出演、

さらにマカロニえんぴつ、サンボマスター、My Hair is Badも2年ぶりに登場するなど、

第１弾発表から最終日を締めくくるにふさわしいラインナップとなりました！

さて、こんなワクワクするようなラブシャですが、今年も大人から子どもまで、

フェス初参戦からフェス常連さんまで、多様なお客様の来場が予想されます。

全てのお客様に全力で楽しんでいただけるよう、

改めてラブシャからのお願い

(リンク→https://2026.sweetloveshower.com/contents/guide/notice)

にも目を通していただければと思います。

31年目を迎える今年もアーティスト、そしてお客様の皆様に最高！と

思ってもらえるようなラブシャにするべく、準備が始まっております。

これまでに積み上げてきた良いところは更に良く、今まで出来なかった新しい事にもチャレンジしながら、

今年のラブシャを創っていきます、どうぞ皆様、ご期待ください！

僕らと一緒に最高の夏にしましょう！！

SWEET LOVE SHOWER スタッフ一同