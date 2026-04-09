4月28日20時～「サテライト！（仮）＃2」の生放送が決定。アフロをMCに迎え、「日々の名場面は音楽と共に」というコンセプトでお送りする音楽番組です！

番組概要

株式会社ドワンゴ

活動休止中のバンド・MOROHAからアフロ（天々高々）をMCに迎え、

毎月1回、「日々の名場面は音楽と共に」というコンセプトのもとお送りする音楽番組。

第2回の放送日が、4月28日に決定しました。

これまでステージでは口角泡を飛ばし、ひたすら自分の話ばかりをしてきたMCアフロ。

しかし、気づけば38歳。

「人の話を聞ける大人になりたい！」と意気込み、

アフロ自身が、音楽を介してあなたのエピソードをリクエストします。

毎回、テーマ楽曲を1曲発表。その楽曲が脳内にトゥクトゥン！と流れて沁みまくったシチュエーション、「こんな瞬間にこの曲が流れたら素敵だな」という願望・妄想まで、「あなたのエピソードによって音楽がさらに輝く」瞬間を、実話・創作に関わらず、自由にお送りください。

4/28放送回のテーマ楽曲は、SUPER BUTTER DOG“サヨナラCOLOR”に決定。

さらに、「押し売りのコーナー」（アフロの無音CMにアテレコして番組を宣伝してください！というコーナーです）用の素材も番組視聴ページにアップ。

番組ページのコーナー紹介をご覧いただき、下記のフォームからぜひご参加ください。

参加フォームはこちら(https://forms.gle/zjTF7dPsyK3ss4u29)

放送スケジュール

「サテライト！（仮） curated by アフロ」

第2回放送：2026年4月28日(火) 20時～

タイムシフト：2026年5月27日23時59分まで視聴可能

視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350206313

※本番組は、ニコニコプレミアム会員（月額790円・税込）にご登録いただくことで全編をご視聴いただけます。

プロフィール

アフロ

1988年1月7日生まれ。東京ドームと同い年。

2008年に「MOROHA」を結成しラップを担当。

2022年2月11日、MOROHA初の日本武道館単独公演開催。

2023年には俳優として映画「さよなら ほやマン」に主演、

第78回毎日映画コンクールスポニチグランプリ新人賞、日本映画批評家大賞新人男優賞を受賞。

「ABCお笑いグランプリ」、テレビCM「Galaxy S7 edge」他、多くのナレーションを務め、

文筆業においては著書にエッセイ集「俺のがヤバイ」、信濃毎日新聞ではコラムも連載中。

2024年12月 MOROHA活動休止発表。現在はソロの音楽活動に邁進中。

2025年 同郷（長野）のシンガーソングライター・ヒグチアイと、天々高々（てんてんたかたか）としての活動も開始。

2025年6月12日に新しいエッセイ集『東京失格』（実業之日本社）がリリース。

2025年12月27日 渋谷Spotify O-EASTにて自主企画「再就職」を開催。早々にSOLD OUTを記録。

2026年、ソロ作品もリリース開始予定。

好きな口説き文句は「あなたの本棚を見たいと思ってしまいました」。

何でも屋の頑張り屋。

X：https://x.com/MOROHA_AFRO