「週刊少年マガジン」SWEET LOVE SHOWER 2026 にブース出展決定！ 8月28日(金)・29日(土)・30日(日)

株式会社講談社

夏の終わりの風物詩となっている、スペースシャワー主催の野外音楽フェスティバル「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER」に、「週刊少年マガジン」がブース出展いたします。

ブースやグッズ、お楽しみ企画の詳細はマガジン公式サイトやエックスにて順次発表いたします！

https://shonenmagazine.com/

https://x.com/shonenmagazine1

「音楽×マンガ」が織りなすスペシャルな３日間を「週刊少年マガジン」もみなさんと一緒に全力で楽しみます！ この夏、ぜひ会場でお会いしましょう！

【開催概要】

＜タイトル ＞SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026

＜開催日程＞2026年8月28日(金)・29日(土)・30日(日) 開場9:00 / 開演10:00(予定)

＜会場＞山梨県 山中湖交流プラザ きらら

＜オフィシャルサイト＞https://2026.sweetloveshower.com

＜主催＞ 株式会社スペースシャワーネットワーク/ 山中湖村

＜企画/制作＞ SPACE SHOWER TV

＜制作協力/運営＞DISK GARAGE

＜お問い合わせ＞ https://info.diskgarage.com/