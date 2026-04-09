【新商品】強力消臭＆北海道産100%の香りでリラックス。バイオ消臭ゼリー「きえ～るN 北の恵み ゼリータイプ」を新発売

環境大善株式会社

環境大善株式会社（本社：北海道北見市）は、自社で製造販売を行っている消臭液「きえ～る」シリーズの新商品として、北海道産100%の精油を使用した置き型のバイオ消臭ゼリー「きえ～るN 北の恵み ゼリータイプ」を、2026年4月15日(水)より新発売いたします。

■ 「きえ～るN 北の恵み ゼリータイプ」とは

■ 芳香剤ではありません。近づくと優しく香る消臭ゼリー。天然成分のみを抽出したオイル（精油）を使用。

「きえ～る ゼリータイプ」は、環境微生物群（乳酸菌等）を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭ゼリーです。イヤな臭いだけをスッキリと消臭し、消臭成分がゆっくり蒸発することで効果が長続きする置き型のゼリータイプとなっております。本製品は「きえ～るゼリータイプ」に北海道産100％の貴重な精油をブレンド。イヤな臭いだけをスッキリと消臭し、ほのかに香る優しい香りを楽しめます。

■ 北海道産100%の精油を使用した3種類の香り

本シリーズでは、北海道ならではの自然の香りを楽しめる3種類をご用意しました。

・ラベンダー：上質で人気の高い北海道上富良野産ラベンダーオイルを使用。心やすらぐ、軽やかで優しい香りです。

・和ハッカ：環境大善が拠点を置く北海道北見産の和ハッカオイルを使用。涼やかで清涼感が特徴の、ミントとは一味違う爽快感のある香りです。

・トドマツ：北海道産トドマツオイルを使用。まるで森林浴をしているかのように、ゆったりと深呼吸したくなる香りです。

■ 置くだけでスッキリ消臭

フタ裏の銀色パッキンを取り外して置くだけの簡単設計です。部屋全般、トイレ、下駄箱、ゴミ箱、車内、タバコ臭が気になる場所、玄関など幅広い用途にお使いいただけます。

目安として、6～8畳のお部屋に1個置いてください。気温や湿度の変化によりますが、約1.5～2ヵ月消臭効果が持続します。香りの有無にかかわらず消臭効果は続きます。ゼリーが蒸発して小さな塊になったら交換時期です。

■ 展示会でも好評「北海道らしい香り」

発売に先立って参考展示した「大日本市」（2026年2月開催）では、「北海道らしい香りで好き」「ギフトとして購入したい」「希少な精油を使用しているのがわかった」「パッケージが可愛い」など沢山の声をお寄せいただきました。

■ オイル（精油）について

今回使用している精油はすべて北海道産100％にこだわりました。それぞれのオイル（精油）について、背景や原材料の特徴をご紹介します。

・ラベンダー：北海道の風景を象徴するラベンダー。今回、上富良野町から独自のルートで仕入れが可能となった100%純粋なラベンダーオイルを使用しています。

実は開発当初、北海道産のラベンダーオイルはあまりに入手困難だったため、一時は海外産の使用を検討せざるを得ない状況にありました。しかし、「北海道の香りにこだわりたい」という一心で、担当者が富良野地区へ何度も足を運び、対話を重ねた結果、ようやく上富良野町産の精油を直接仕入れるルートを切り拓くことができました。

ラベンダーオイルは、花から抽出できる量がごくわずかで大量生産ができません。精油を扱う専門店でも「お客様に最も人気の香り」として不動の1位に挙がるラベンダー。その中でも特に貴重な、上富良野の地が育んだ混じりけのない香り。ゼリーよりふわっと漂って心が安らぎ、北海道らしさを鮮明にイメージさせます。

・和ハッカ：かつて世界のハッカ生産量の約7割を占め、世界一の生産地として名を馳せた環境大善の本拠地・北見市 。今なお伝統が続く仁頃（にころ）地区の和ハッカオイルを使用しています 。北見産の和ハッカは、メントール含有量が多いのが特徴で、欧米からも非常に高い評価を得ている逸品です。

今回の新商品「きえ～るゼリー」に使用している和ハッカは、除草剤などの農薬を一切使用せずに育てられたものです。特筆すべきは、この栽培に弊社の土壌改良材「液体たい肥 土いきかえる」が2年前から継続して使用されている点です。近年の記録的な猛暑という厳しい環境下にあっても、「土いきかえる」によって根張りがしっかりとした、生命力あふれるハッカが育ちました 。

収穫においても、葉が落ちないよう機械をほとんど使わず、手間暇をかけた手作業での刈り取りを大切にしています。その後、3週間にわたる「風乾（ふうかん）」という伝統的な工程を経て、市内の蒸留小屋でじっくりと精油を抽出しています。弊社スタッフも蒸留に立ち会い、手間暇かけて生まれる香りの豊かさを肌で感じることができました。

■担当者コメント「世界を席巻した北見の伝統的な和ハッカを、弊社の消臭ゼリーとして活用する取り組みがついに実現しました。栽培から蒸留まで、地域の生産者の想いと弊社の『土いきかえる』が共鳴して生まれたこの香りを、ぜひ多くの方にお試しいただきたいです」

・トドマツ：日本一寒い町として知られる陸別町で、薬用植物やハーブの可能性を追求する「種を育てる研究所（タネラボ）」代表・日向様が手掛ける貴重なトドマツオイルを採用しました。

陸別町は町の83%が森林であり、林業が盛んな地域です。元々、地域おこし協力隊として移住した日向様は、地域の特性を活かした資源活用をミッションとして活動されていました。そこで注目したのが、地元の方々にとっては当たり前すぎて気づかれにくかった資源「トドマツ」です。トドマツは常緑樹であり、氷点下30℃にもなる陸別の冬を生き抜くため、葉に凍結を防ぐ油分を蓄える特性を持っています。いわばこの精油は、厳しい環境を生き延びたトドマツの「生きた証」そのものです。

日向様の前職での水蒸気蒸留の知見を活かし、協力隊時代に試作を経て起業。現在では発売から丸5年が経過し、その価値は地元の誇りへと変わりました。今回の製品化にあたっては、弊社も共同研究講座を開設している「北見工業大学」の蒸留施設を使用。地域を代表する教育機関と連携した、まさにオール北海道の体制で抽出が行われています。

香りの特徴は、シャープですっきりとした、柑橘のニュアンスも含む「北海道らしい森の香り」です。まるで森林浴をしているようなリラックス感をもたらし、おうち時間を大切にする個人の方はもちろん、プロのアロマテラピストやキャンドル作家からも高く支持されています。

■「種を育てる研究所」日向様のコメント：「移住者だからこそ、地元の人が見落としていたトドマツの価値に気づくことができました。自分一人では展開に限界がある中、地元の企業である環境大善様と一緒に製品を作れることは大変ありがたく、意味のあることだと感じています。北海道の地域がさらに元気になり、魅力がアップすることに繋がれば嬉しいです」

■ 商品詳細

・商品名：「きえ～るN 北の恵み ゼリータイプ」（ラベンダー / 和ハッカ / トドマツ）

・内容量：各140g

・税抜定価：各900円（税込：990円）

・成分：善玉活性水、吸水ポリマー、各種オイル（ラベンダーオイル / 和ハッカオイル / トドマツオイル）

・JANコード / 品番：

ラベンダー：4562287813446 / N-KJ-140L

和ハッカ：4562287813453 / N-KJ-140M

トドマツ：4562287813460 / N-KJ-140T

本商品は2026年4月15日(水)より発売開始いたします。また、環境大善の公式オンラインストアでも発売いたします。

【きえ～る 北の恵み ゼリータイプ 商品ページ】

https://store.kankyo-daizen.jp/products/n-kj-140

■ 環境大善株式会社 について

環境大善は北海道北見市で未利用バイオマスとなっている牛の尿を独自技術で発酵処理をし、消臭液や土壌改良材を製造販売しております。

私たちが製造する製品は、廃棄される資源・そのままでは役に立たない資源を「原料」と捉え、付加価値を付けてアップサイクルし、使用し地球に戻すことで循環させていくというサイクルを描いております。

消費者も自動的に巻き込み善の循環をおこすこの仕組みを、環境大善ではアップサイクル型循環システムと呼称しております。

▶プレスリリース PDFダウンロードはこちらから。

https://kankyo-daizen.jp/wp-content/uploads/2026/04/342d1589c0842b1a6b1a307cbdef1839.pdf

【本リリースに関するお問い合わせ先】

環境大善株式会社

北海道北見市端野町三区438-7

広報担当 竹井

電話番号：(0157)67-6788

FAX番号：(0157)67-6618

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