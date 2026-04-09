【札幌】累計200着以上が循環。タンスに眠る着物に次の役割をつなぐサステナブルなイベント「着物交換会 -KIMONO SWAP-」を4月20日より開催

株式会社マニュブックス

株式会社マニュブックス（本社：北海道札幌市、代表取締役：笹山浅海）は、2026年4月20日（月）から23日（木）までの4日間、札幌のギャラリー＆ショップ馬と獅子にて、着物や帯を持ち寄り交換するイベント「着物交換会 -KIMONO SWAP-」を開催いたします。

■ 背景：タンスに眠る着物を循環させたい

かつて着物は仕立て直しや再利用を前提とした、循環型の衣文化でした。

しかし現代では、

・着付けができない

・着る機会がない

といった理由から、多くの着物がタンスに眠ったまま、あるいは廃棄されています。

本イベントは、こうした現状に対し、着物の価値を再発見し、次の世代へとつなぐ場を創出するものです。

■ イベントの特徴

1.スタッフが持ち込まれたすべての着物・帯の状態を確認

会場には130点以上の着物・帯・羽織が並びます。すべてスタッフがシミ・臭い・汚れを確認しており、安心して選ぶことができます。

2.持ち込んだ点数分（最大5点まで）の着物・帯・羽織を交換

持参した点数分（最大5点まで）、会場の着物と交換可能。「誰かの不要」が「誰かのお気に入り」へと変わる体験が生まれます。

3.累計200着以上が次なる持ち主へ。「捨てる」から「活かす」への確かな手応え

2024年に始動した本プロジェクトでは、これまでに延べ200着以上の着物や帯が、新たな持ち主のもとへと引き継がれてきました。「思い入れがあって処分できない」「譲り受けたが着る機会がない」といった持ち主の悩みと、「新たな着物を楽しみたい」「もっと着る機会を増やしたい」という方々を繋ぐ場として、着実に定着しつつあります。

■ 開催概要

イベント名： 着物交換会 -KIMONO SWAP- 2026春

開催期間： 2026年4月20日（月）～4月23日（木）

開催時間： 12:00 ～ 20:00

会場： ギャラリー＆ショップ 馬と獅子

（北海道札幌市中央区南22条西15丁目1-10 猪狩ビル2F）

入場料： 1,000円

参加方法： 不要になった着物、帯、羽織（最大5点まで）を持参。持ち込み点数分、会場の品から選んで持ち帰り可能。

主催： 株式会社マニュブックス

■ 開催への想い

このイベントは、2024年から弊社が主催しているサステナブルな着物交換イベントです。

私たちが大好きな着物をタンスに眠らせたままにするのでもなく、不用品として処分するのでもなく、必要としている誰かへ手渡し、次の世代へつないでいきたい。

そんな思いから、このイベントを運営しています。

会場には、これまでの開催で寄贈された着物・帯・羽織が130点以上並びます。

さらに、イベント開催中に新たに寄贈された品も、運営スタッフがシミ・臭い・汚れなどを確認した上で、順次会場に追加してまいりますので、状態のよい着物や帯をご覧いただけます。

お仕事帰りの方にもご利用いただけるよう少し遅い時間まで会場をオープンしておりますので、ぜひお気軽にご参加いただければ嬉しいです。