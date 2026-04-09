セゾンテクノロジー、「ニコニコ超会議」の「超絵師展～IF の楽曲世界展～」に 3年連続協賛
株式会社セゾンテクノロジー（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：葉山 誠、以下「セゾ
ンテクノロジー」）は、2026 年 4 月 25 日(土)～26 日(日)に幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催される「ニコニコ超会議 2026」の「超絵師展 ～IF の楽曲世界展～」（以下「超絵師展」）に協賛します。
超絵師展は、有名ボーカロイド楽曲をもとに新進気鋭のイラストレーターが新たな解釈でイラスト
を描き下ろす企画で、今回は過去最大の140名のイラストレーターによる作品が一堂に集結します。
会場では “イラストと音楽の体感型展示”が行われ、アートの奥深さと音楽の魅力が一体となった世
界が楽しめる仕組みになっています。
セゾンテクノロジーの協賛は3年連続となり、会場では「IT エンジニアは未来を描くアーティスト
だ」をテーマに、イラストレーターの周憂さんと Syoyo さんが描き下ろしたイラストを展示します。
このテーマには、IT エンジニア、そしてイラストや楽曲などを創り出すアーティストの方々へのリ
スペクトが込められています。
また、今回初の試みとして、超絵師展の作品のイラストオーダーシートの一部を、声優の河西健吾
さんと進藤あまねさんによる音声で楽しめる二次元コードを掲出し、より没入感のある作品鑑賞を
体験いただけるようにします。さらに会場に隣接する企業ブースでは、イラストレーターの作品を
もとにしたオリジナルグッズの配布も実施予定です。
【出演声優】
河西健吾さん
進藤あまねさん
【開催概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/118454/table/111_1_36094ca89c91cf67fed3fb62b779aeee.jpg?v=202604100951 ]
※入場にはニコニコ超会議 2026 の入場券が必要です
※ニコニコ超会議 2026 公式サイト：URL：https://chokaigi.jp/(https://chokaigi.jp/)
※超絵師展 ～IF の楽曲世界展～： URL：https://chokaigi.jp/2026/plan/eshiten/
会社概要
データインテグレーターであるセゾンテクノロジーは、「世界中のデータをつなぎ、誰もがデータを活
用できる社会を作る」をミッションに、安全・安心の基盤となるデータ連携製品や IT サービスをグローバルに展開し、金融や流通業をはじめとする多種多様な業種向けのシステム開発・運用を提供しています。長年にわたり環境の変化に即応してきた強みを活かし、現在はクラウド型データ連携プラットフォーム（iPaaS）「HULFT Square」の拡大に注力するほか、未来を切り拓くテクノロジーの実装に向けた取り組みを強化しています。
https://www.saison-technology.com/