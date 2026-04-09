6人組ボーイグループ　BOYNEXTDOOR 2度目のテーマカフェ『BOYNEXTDOOR CAFE ～Sweet Lemonade～』　本日よりオープン！

株式会社HYBE JAPAN

6人組ボーイグループBOYNEXTDOORの2度目のテーマカフェ『BOYNEXTDOOR CAFE ～Sweet Lemonade～』が、本日より東京・大阪・愛知の3都市で同時オープンしました。

『BOYNEXTDOOR CAFE ～Sweet Lemonade～』は、春の始まりとともに訪れる「恋の予感」をテーマに、甘くさわやかなでフレッシュな恋を表現されたカフェになっております。BOYNEXTDOORのメンバーが選んだフード・デザートメニューの他、スペシャルメニューとして、可愛いらしいピンク色のマスカルポーネホイップクリームのティラミスパフェなどを楽しむことができます。

カフェに入った瞬間、BOYNEXTDOORの爽やかなビジュアルとともに明るく可愛いらしい空間に包まれます。6人のメンバーたちと一緒にピクニックをしているような楽しい気分で、色とりどりフードやドリンクをお楽しみいただけます。また、店内では、カフェでしか観られないBOYNEXTDOORの映像や、カフェ限定の特典など、多彩なコンテンツも用意されております。

さらに、カフェオリジナルアイテムが並ぶエリアには、ここでしか手に入らない春らしいデザインのハート缶バッジやバンダナ、蓋付きマグカップなどの商品を実際に手に取ってご覧いただくことができます。是非この機会にご確認ください！

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BOYNEXTDOORの多彩なコンテンツを楽しみながら、春らしいメニューを味わえる特別な空間となっております。ぜひカフェにて楽しい時間をお過ごしください。

【BOYNEXTDOOR CAFE ～Sweet Lemonade～ 開催概要】

￭BOX cafe&space キュープラザ原宿店

2026年4月9日(木)～6月7日(日)

東京都渋谷区神宮前6丁目28番6号 キュープラザ原宿3F

￭ 天王寺：BOX cafe&space 天王寺MIO店

2026年4月9日(木)～5月24日(日)

大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館 11F

￭BOX cafe&space グローバルゲート名古屋2号店

2026年4月9日(木)～5月10日(日)

愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12グローバルゲート1階

■入店予約方法

・事前予約金:880円(税込)

※ご予約は先着順になります

※チケット1枚につきシステム手数料110円がかかります

■「BOYNEXTDOOR CAFE ～Sweet Lemonade～」公式サイト(https://boynextdoor-cafe-2026.th-cafe.jp)

【BOYNEXTDOORプロフィール】

HYBE MUSIC GROUPレーベルであるKOZ ENTERTAINMENT初のボーイグループ。BOYNEXTDOORは、「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。

2023年5月30日に1st Single『WHO!』でデビュー。同年9月には1st EP『WHY..』を発売し、デビュー112日目にしてアメリカビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」にチャートインを達成した。2024年4月15日には2nd EP『HOW?』をリリースし、韓国では発売初週（集計期間4月15日～21日）に531,911枚を売り上げ、ハントチャートのデイリーアルバムチャートで初日に続き2日連続で1位を獲得、日本でもオリコン週間アルバムランキングおよびオリコン週間合算アルバムランキング（4/29付）それぞれ1位を獲得。

2024年7月10日にはJP 1st Single『AND,』で待望の日本デビューを果たし、オリコンデイリーシングルランキング1位（7/10付、7/22付）、日本レコード協会プラチナディスク認定（7月度）、Billboard Japan HOT100で4 位を獲得するなど大きな話題を呼んだ。同年9月9日に3rd EP『19.99』を発売。オリコンデイリーアルバムランキング（9/9付）、オリコン週間アルバムランキングおよびオリコン週間合算アルバムランキング（9/23付）で1位を獲得し、日本レコード協会ゴールドディスク認定（9月度）された。

2025年1月6日には1st Digital Single「IF I SAY, I LOVE YOU」がリリースされ、YouTube人気急上昇動画1位、さらに日本、インドネシア、タイ、ナイジェリア、ロシア、トルコなど12の国/地域のiTunesトップソングチャートにもランクイン、Billboard Japan Hot Shot Songs（集計期間：2025年1月6日～12日）1位、韓国Apple Musicのデイリートップ100チャートでは37日連続1位（1月9日～2月14日付）を獲得し、さらに米ビルボードのグローバル（米国を除く、2月1日付）で2週連続チャートインするなど世界中で大旋風を巻き起こす中、2024年12月の韓国仁川公演を皮切りに、シンガポール、マニラ、バンコク、台北、香港、ジャカルタそして日本の合計13都市で初のコンサートツアー『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1'』を盛況裡に開催、アンコール公演として日本初アリーナ単独公演も大成功に収めた。さらに2025年8月には世界最大規模の音楽フェスティバルである「ロラパルーザ・シカゴ（Lollapalooza Chicago）」にも出演、同月20日にJP 2nd Single 『BOYLIFE』をリリースし、オリコン週間および合算シングルランキング1位（9/1付）を獲得、Billboard JAPAN週間シングル・セールス・チャート“Top Singles Sales”（集計期間：2025年8月18日～8月24日）で1位、さらにタイトル曲「Count To Love」が総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”で見事首位に輝き、どちらも自己最高位を更新した。

10月20日に発売された最新作5th EP『The Action』は、3rd EP『19.99』、4th EP『No Genre』に続き、3作品連続のミリオンセールスを達成した。また、11月には「2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS」で「2025 グランドパフォーマー賞」大賞受賞、「第67回 日本レコード大賞」で新人賞受賞、「2025 MAMA AWARDS」で「FAVORITE MALE GROUP」受賞、さらに12月には「2025年韓国YouTube Shorts 最高人気曲TOP10」でK-POPボーイグループの中で唯一ランクイン、「MMA2025（The 17th Melon Music Awards）」では4冠（TOP10, MILLIONS TOP10, BEST GROUP MALE, JAPAN FAVORITE ARTIST by U-NEXT）、「第40回ゴールデンディスクアワード」で「BEST DIGITAL SONG」と「NAVER AI CHOICE」を受賞。2026年4月からは 日本初・冠トークバラエティ番組 「BOYNEXTDOOR トモダチベース」の放送が決定するなど、次世代を担うボーイグループとして、幅広い活躍と大きな期待が寄せられている。

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