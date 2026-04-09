楽器ロボット「PONKEY」、FFF Tokyo Demo Dayにてグランプリを受賞

株式会社DOT P

株式会社DOT P（本社：東京都千代田区、代表取締役：金井隆晴）が開発するソレノイド駆動の楽器ロボット「PONKEY（ポンキー）」が、2026年3月28日（土）に開催された「FFF Tokyo Demo Day」のピッチにてグランプリを受賞いたしました。

■ FFF Tokyo Demo Dayについて

FFF Tokyo（Fabrication Factory Founding Tokyo）は、デザイン／プロダクト／建築領域におけるプロトタイピングに特化したインキュベーション（創業支援）プログラムです。東京都のスタートアップ支援展開事業「TOKYO SUTEAM」の協定事業として、株式会社アットカマタが運営し、株式会社ICOMAおよび京浜急行電鉄株式会社が連携事業者として参画しています。

Demo Dayでは、1年間のプログラムに参加した採択プロジェクトが成果発表ピッチを行い、デザイナー、バイヤー、広告代理店、エンジニア、起業家、クラウドファンディング事業者、アートディレクターなど、多様なバックグラウンドを持つプログラム全メンターが審査員を務めました。



開催日：2026年3月28日（土）

会場：TiB（Tokyo Innovation Base）2F STAGE（東京都千代田区丸の内3-8-3）

■ PONKEYとは

PONKEYは、16個の独自設計ソレノイドキーを搭載した楽器ロボットです。キーを押すと光り、音が鳴り、そしてポンと飛び出す。ステップシーケンサー型のドラムマシーンとして、あるいはデジタルシンセサイザーとして演奏できます。

さらに、専用アプリケーションと連携することで、AIが音楽を演奏するためのデバイスとしても機能します。人間とAIが、キーの物理的な動きを通じて非言語的な対話を行う--PONKEYはそのための楽器です。

「大人も子どももAIも。みんなのための楽器ロボット」



■ SXSW 2026での展示実績

PONKEYは本年3月、米国テキサス州オースティンで開催された「SXSW 2026」にて世界初展示を実施。株式会社ICOMA「ICOMA TOYBOX」ブース（Fairmont Hotel Manchester Ballroom, Section 122 / STATION Aiブース内）での展示に加え、SXSW期間中は市街各所のイベント会場やバー、路上など多様な場所でパフォーマンスを行いました。

■ 今後の展開

PONKEYは2027年の一般発売を目指し、製品開発を進めてまいります。FFF Tokyoで得た知見とネットワークを活かし、社会実装に向けた取り組みを加速させてまいります。

公式サイト：https://ponkey.jp

Instagram：https://www.instagram.com/ponkey_jp/



■ 会社概要

会社名：株式会社DOT P

所在地：東京都千代田区和泉町1番地6-16ヤマトビル405

代表取締役：金井隆晴

URL：https://dot-p.jp



■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社DOT P 代表取締役 金井隆晴

E-mail：kanai@dot-p.jp