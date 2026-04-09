「ストグラ街歩き in 大阪」とビリケンさんコラボが決定！

株式会社GANMA

株式会社GANMA（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩間滉）は、既に開催を発表しております「ストグラ街歩き in 大阪」におきまして、ビリケンさんとのコラボレーションが決定したことをお知らせいたします。

「ストグラ街歩き in 大阪」イベント概要

(C)︎2025 GANMA Corp.

本イベントは、東京都中野区にて開催された第一弾「ストグラ『2周年記念街歩き in 中野』」に続き、大阪を舞台として約2ヶ月間に渡り開催される大規模な街歩きイベントの第二弾です。

「ストグラ街歩き in 大阪」

・開催期間

前期：2026年4月29日(水)～5月31日（日）

後期：2026年6月1日(月)～6月28日（日）

※一部イベント休止日あり

・開催場所

大阪市内（なんば・新世界・天王寺など）

・主催：株式会社GANMA

・協力

Spiral Stairs Studio株式会社

株式会社CS.FRONT

合同会社Abysslead

コミュニティーフードホール 大阪・日本橋

株式会社バイタルアートボックス

日本橋筋商店街振興組合

(C)︎2025 GANMA Corp.

大阪市内のスポットを巡る「謎解き＆デジタルスタンプラリー」をはじめ、ストグラ内の飲食店メニューを再現した「コラボフード」、新規描き下ろしによる「オリジナルグッズ」の販売はもちろん、各商業施設や観光地とのタイアップも実施されます。

さらに、本イベントのプロデューサーでありストグラ参加者でもある、お笑い芸人・アメリカザリガニ 平井善之氏をはじめとした、ストグラでキャラクターを演じるストリーマーたちが登壇する「オフラインイベント」も開催予定です。

ゴールデンウィークを含む前期・後期を合わせて合計11日(全16公演)、毎日異なるテーマの豪華なライブやイベントを予定しています。

ストグラ市長・山下ひろし × ビリケンさんコラボ

完全新規描き下ろしイラストを公開！

(C)田村駒 (C)︎2025 GANMA Corp.

そして、本イベントでは「幸福の神様」として親しまれている「ビリケンさん」とのコラボレーションが決定いたしました。

ストグラ市長・山下ひろしと、街を見守る存在として親しまれているビリケンさんとを掛け合わせた描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズも販売予定です。

来場される"観測者"の皆様にも、本イベントそのものが幸運となるような体験を提供いたします。

イベントおよびコラボレーションの詳細情報は、今後順次公開予定です。

ストグラ公式サイトおよびストグラ公式SNS、またはストグラ街歩き公式SNSにて最新情報をご確認ください。

◆ストグラとは

(C)︎2024 GANMA Corp.

配信者・しょぼすけが企画・主催する、多くの配信者たちが自身の作成したキャラクターの人生をロールプレイするリアリティーショーコンテンツ。PC版の『グランド・セフト・オートV』にMODのFiveMを導入し、構築したRPサーバーを舞台に、参加者たちが紡いでいくストーリーを楽しむことができます。

「ストグラSeason1」(2022年8月28日～2025年9月21日)は約800人のキャラクター・約600人の配信者が参加しました。

「ストグラSeason2」(2025年12月19日～現在)は毎週月曜日・火曜日を除く、19時00分～3時00分まで毎日運用中です。

◆参考URL

・「ストグラ」公式HP：https://stgr.life/

・「ストグラ」公式X：https://twitter.com/stgr_roleplay

・「ストグラ街歩き」公式X：https://x.com/stgr_machiaruki

・「ストグラ街歩き」公式HP：https://cs-front.co.jp/sutogura_osaka/

◆株式会社GANMAについて

(C)︎2024 GANMA Corp.

安全性・参加しやすさ・長期での信頼を前提に、企業・クリエイター・ファンが同じ世界で共創できる場を提供することを理念に、デジタル社会における “人間らしさ” を再構築し、エンタメコミュニティの未来を再設計する企業です。

会社名：株式会社GANMA

所在地：〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1番地6-16ヤマトビル405

代表：岩間 滉 （ しょぼすけ ）

◆コピーライト

(C)︎2024 GANMA Corp. ：GANMA企業ロゴ・ストグラキービジュアル

(C)︎2025 GANMA Corp. ：イベントロゴ・イベントキービジュアル・ストグラシーズン2ロゴ

(C)田村駒 (C)︎2025 GANMA Corp.：ビリケンさんイラスト

◆注意

※記載されている情報は発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますので、ご了承ください。

※『Grand Theft Auto V』はTake-Two Interactiveの商標です。

※FiveMはCitizenFX CollectiveのコミュニティMODです。