【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop市場、「売れる商品数」が+43%増加　分散型マーケットへの転換が加速（3月30日週）

■ サマリー（Executive Summary）

株式会社Kalowave Japan

TikTok Shopデータ分析サービスKalodata Japan（運営：株式会社Kalowave Japan）の最新データによると、3月23日～29日の日本TikTok Shop市場は、GMVは11.2億円で前週比-5.7%と微減した一方、売上商品数は+43.3%、新商品数は+64.0%と大幅に増加した。新規ファン数も伸長し、市場は売上規模の拡大ではなく、商品の多様化・分散化が見られた週となった。

■ 注目ポイント（前週比）

- GMV：11.2億円（-5.7%）- 販売件数：55.1万件（-5.6%）- 売上商品数：54,255件（+43.3%）- 新商品数：35,621件（+64.0%）

※ 本数値はKalodataによる独自集計データです。

■ ウィークリー・レポート

本レポートは、TikTok Shopデータ分析ツール「Kalodata」のAI分析機能「Kalopilot」により生成された分析結果をもとに作成しています。

Kalopilotは、自然言語での質問を通じて市場レポート作成・商品リサーチ・運用分析などを行えるAIアシスタントです。

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日本TikTokショップ市場週次レポート（2026年3月30日～4月5日）(https://x.gd/ICyA1)

Kalodata Japan 編集部 総評：

3月30日～4月5日の日本TikTok Shopは、GMV11.2億円（前週比-5.7%）と微減しつつも、売上商品数は+43.3%、新商品数は+64.0%と大幅増加。

市場は売上規模よりも「売れる商品の多様化」が進行した週となった。

直近4週間の推移

売上高／販売件数／平均販売価格

・3月9日週：10.7億円／54.1万件／1,970円

・3月16日週：12.7億円／65.3万件／1,942円

・3月23日週：11.8億円／58.3万件／2,030円

・3月30日週：11.2億円／55.1万件／2,028円

TOP10カテゴリー別 売上高（億円）

1. 美容・パーソナルケア：1.93

2. 食品・飲料：1.38

3. レディースウェア・インナー：0.98

4. スマートフォン・エレクトロニクス：0.92

5. おもちゃ・趣味：0.47

6. 自動車・バイク：0.43

7. 旅行かばん・バッグ：0.43

8. メンズウェア・下着：0.39

9. ホーム用品：0.37

10. 健康：0.33

商品・コンテンツ関連指標（前週比）

・新商品数：35,621件（+64%）

・売上商品数：54,255件（+43%）

・動画本数：51.5万本（+6%）

・ライブルーム数：7,178件（-23%）

市場・投資関連指標（前週比）

・全ショップ数：103,410件（‐）

・広告予算：1,378万円（+5%）

・新規ファン数：231万人（+23%）

カテゴリー別トレンド分析

美容・パーソナルケアは引き続き最大規模を維持しつつ分散傾向が加速、食品・飲料は一部ヒット商品への依存が継続。自動車・バイクは特定商品への集中が顕著で、市場構造の差が明確に。

全体としてカテゴリーごとの「集中と分散」の二極化が進行。

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出典：Kalodata調査出典：Kalodata調査

■ データについて

本レポートは、TikTok Shop関連データをもとに、

Kalodata（カロデータ）が独自に収集・分析した情報に基づいています。



※ 出典を明記いただければ、転載・引用・二次利用は可能です

（出典例：「Kalodata調査」）

■ Kalodataについて

Kalodata（https://www.kalodata.com/）は、

TikTok Shopに特化したデータ分析プラットフォームです。

カテゴリー・ショップ・クリエイター・商品・動画／広告・ライブなどを横断的に可視化し、

セラー・ブランド・クリエイター・アフィリエイターのデータドリブンな意思決定を支援しています。

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Kalodataでは、TikTok Shop日本市場に関する詳細データの閲覧、

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