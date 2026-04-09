TVアニメ『LV999の村人』2ヶ月連続配信特番の配信決定！新キャストにメノウ役：梅原裕一郎が決定！キャラ紹介＆キャストコメントも解禁！

グリーエンターテインメント株式会社

シリーズ累計発行部数380万部を突破した人気小説を原作とするTVアニメ『LV999の村人』にて、放送を記念した2ヶ月連続配信特番の配信が決定しました！

特番には猪股慧士さん、東山奈央さん、島崎信長さん、石見舞菜香さんが出演！

あわせて新キャストを解禁！メノウ役を梅原裕一郎さんが担当いたします。

キャストコメント、キャラ紹介文、キャラ写真、キャスト宣材写真もあわせて解禁です。

また、公式Xではキャスト解禁を記念したキャンペーンも実施します。

『LV999の村人』は「小説家になろう」にて2015年から連載開始し、「KADOKAWA」にて刊行されている星月子猫氏（イラスト：ふーみ氏）による人気小説で、原作小説全8巻が発売中です。

「月間コンプエース」にてコミカライズも連載されており1～20巻が発売中。作品人気は日々勢いを増し続け、シリーズ累計380万部を突破しています。

2ヶ月連続配信特番 配信決定

▼配信日程・出演

■ LV1

配信日時：2026年4月9日（木）21:00配信開始

■ LV2

配信日時：2026年5月9日（土）21:00配信開始

▼出演

猪股慧士さん（鏡 浩二役）

東山奈央さん（アリス役）

島崎信長さん（レックス役）

石見舞菜香さん（クルル役）

※出演者・内容は変更になる場合があります。

▼配信URL

LV1：https://youtu.be/WZ0ww8UKTaE

LV2：TVアニメ公式Xにて後日発表

新キャラクター＆キャスト解禁！

メノウ役は梅原裕一郎さんに決定！

▼メノウ（CV：梅原裕一郎）

代々魔王に仕える由緒正しき一族の魔族。忠誠心に厚く、自ら考える力も持つ。

アリスや鏡と行動を共にする中で、人間との共存を目指すようになっていく。

＜梅原裕一郎さんコメント＞

メノウを演じさせていただく梅原裕一郎です。

演じさせていただくメノウは一見クールなキャラクターではありますが、鏡に振り回されタジタジになっている姿など、演じていて楽しいシーンが多かったです。

シリアスなシーンからギャグシーンまで、きっと楽しんでいただけると思いますので、最後までよろしくお願いいたします。

公式Xではキャスト解禁を記念したキャンペーンを開催！

特番配信＆新キャスト解禁を記念して、梅原裕一郎さんのサイン入り色紙が抽選で当たるキャンペーンを公式Xにて実施します。公式X（https://x.com/lv999_anime）をフォローし、応募対象ポストをリポストすることでご応募いただけます。

【プレゼント景品・応募期間】

■メノウ役 梅原裕一郎さんのサイン色紙 2名様

応募期間：2026年4月9日（木）22:00 ～ 2026年4月16日（木）23:59

※その他キャンペーン詳細、注意事項は応募規約をご確認ください。

イントロダクション

剣と魔法の世界、アースクリア。この世界で人々はレベルと生まれながらの役割を持つ。

戦士、武闘家、僧侶、魔法使い、盗賊、商人、狩人、呪術師、王、賢者、勇者。

そして最もその人口が多く、力無き、最弱の役割……「村人」。

ある日、モンスターに襲われる村人の親子。

そこに颯爽と現れ、軽々とモンスターを倒す青年に親子は驚愕する。

「鏡浩二、村人……。レベル……999!?」

LV999の極致に至り、定められた生き方に抗う村人、鏡浩二。

魔族の頂点である魔王の娘、アリス。

二人は出会い、仲間たちとともに魔族と人間の共存を目指す。

「対立」することを運命づけられた世界で

彼らを待ち受けるこの世界の仕組みとは……！

作品情報

▼スタッフ

原作：星月子猫『LV999の村人』(KADOKAWA刊)

キャラクター原案：ふーみ

監督：葛西良信

シリーズ構成：藤田伸三

キャラクターデザイン：松本健太郎

音楽：中村 博

アニメーション制作：ブレインズ・ベース

▼キャスト

鏡 浩二：猪股慧士

アリス：東山奈央

タカコ：江頭宏哉

レックス：島崎信長

※正式な漢字表記は「たつさき（山へんに立・可）」の「崎」となります。

クルル：石見舞菜香

ティナ：古賀 葵

パルナ：Lynn

メノウ：梅原裕一郎

▼WEB

公式サイト：https://lv999-anime.com/

公式X：https://x.com/lv999_anime（推奨ハッシュタグ：#LV999の村人）

▼権利表記

(C)星月子猫・ふーみ/KADOKAWA/「LV999の村人」製作委員会

原作小説・コミカライズ情報

▼原作小説1~8巻が好評発売中！

『LV999の村人』

（KADOKAWA刊）

著者／星月子猫 イラスト／ふーみ

https://www.kadokawa.co.jp/product/321602000347/

▼コミカライズ1~20巻が好評発売中！

『LV999の村人』

（KADOKAWA/角川コミックス・エース）

著者／岩元健一 原作／星月子猫 キャラクター原案／ふーみ

https://web-ace.jp/compace/contents/243/

■本件に関するお問い合わせ先

グリーエンターテインメント株式会社 広報担当

東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー

E-mail：info-ent-anime@gree.net

URL：https://gree-entertainment.com/