TVアニメ『LV999の村人』2ヶ月連続配信特番の配信決定！新キャストにメノウ役：梅原裕一郎が決定！キャラ紹介＆キャストコメントも解禁！
シリーズ累計発行部数380万部を突破した人気小説を原作とするTVアニメ『LV999の村人』にて、放送を記念した2ヶ月連続配信特番の配信が決定しました！
特番には猪股慧士さん、東山奈央さん、島崎信長さん、石見舞菜香さんが出演！
あわせて新キャストを解禁！メノウ役を梅原裕一郎さんが担当いたします。
キャストコメント、キャラ紹介文、キャラ写真、キャスト宣材写真もあわせて解禁です。
また、公式Xではキャスト解禁を記念したキャンペーンも実施します。
『LV999の村人』は「小説家になろう」にて2015年から連載開始し、「KADOKAWA」にて刊行されている星月子猫氏（イラスト：ふーみ氏）による人気小説で、原作小説全8巻が発売中です。
「月間コンプエース」にてコミカライズも連載されており1～20巻が発売中。作品人気は日々勢いを増し続け、シリーズ累計380万部を突破しています。
2ヶ月連続配信特番 配信決定
▼配信日程・出演
■ LV1
配信日時：2026年4月9日（木）21:00配信開始
■ LV2
配信日時：2026年5月9日（土）21:00配信開始
▼出演
猪股慧士さん（鏡 浩二役）
東山奈央さん（アリス役）
島崎信長さん（レックス役）
石見舞菜香さん（クルル役）
※出演者・内容は変更になる場合があります。
▼配信URL
LV1：https://youtu.be/WZ0ww8UKTaE
LV2：TVアニメ公式Xにて後日発表
新キャラクター＆キャスト解禁！
メノウ役は梅原裕一郎さんに決定！
▼メノウ（CV：梅原裕一郎）
代々魔王に仕える由緒正しき一族の魔族。忠誠心に厚く、自ら考える力も持つ。
アリスや鏡と行動を共にする中で、人間との共存を目指すようになっていく。
＜梅原裕一郎さんコメント＞
メノウを演じさせていただく梅原裕一郎です。
演じさせていただくメノウは一見クールなキャラクターではありますが、鏡に振り回されタジタジになっている姿など、演じていて楽しいシーンが多かったです。
シリアスなシーンからギャグシーンまで、きっと楽しんでいただけると思いますので、最後までよろしくお願いいたします。
公式Xではキャスト解禁を記念したキャンペーンを開催！
特番配信＆新キャスト解禁を記念して、梅原裕一郎さんのサイン入り色紙が抽選で当たるキャンペーンを公式Xにて実施します。公式X（https://x.com/lv999_anime）をフォローし、応募対象ポストをリポストすることでご応募いただけます。
【プレゼント景品・応募期間】
■メノウ役 梅原裕一郎さんのサイン色紙 2名様
応募期間：2026年4月9日（木）22:00 ～ 2026年4月16日（木）23:59
※その他キャンペーン詳細、注意事項は応募規約をご確認ください。
イントロダクション
剣と魔法の世界、アースクリア。この世界で人々はレベルと生まれながらの役割を持つ。
戦士、武闘家、僧侶、魔法使い、盗賊、商人、狩人、呪術師、王、賢者、勇者。
そして最もその人口が多く、力無き、最弱の役割……「村人」。
ある日、モンスターに襲われる村人の親子。
そこに颯爽と現れ、軽々とモンスターを倒す青年に親子は驚愕する。
「鏡浩二、村人……。レベル……999!?」
LV999の極致に至り、定められた生き方に抗う村人、鏡浩二。
魔族の頂点である魔王の娘、アリス。
二人は出会い、仲間たちとともに魔族と人間の共存を目指す。
「対立」することを運命づけられた世界で
彼らを待ち受けるこの世界の仕組みとは……！
作品情報
▼スタッフ
原作：星月子猫『LV999の村人』(KADOKAWA刊)
キャラクター原案：ふーみ
監督：葛西良信
シリーズ構成：藤田伸三
キャラクターデザイン：松本健太郎
音楽：中村 博
アニメーション制作：ブレインズ・ベース
▼キャスト
鏡 浩二：猪股慧士
アリス：東山奈央
タカコ：江頭宏哉
レックス：島崎信長
※正式な漢字表記は「たつさき（山へんに立・可）」の「崎」となります。
クルル：石見舞菜香
ティナ：古賀 葵
パルナ：Lynn
メノウ：梅原裕一郎
▼WEB
公式サイト：https://lv999-anime.com/
公式X：https://x.com/lv999_anime（推奨ハッシュタグ：#LV999の村人）
▼権利表記
(C)星月子猫・ふーみ/KADOKAWA/「LV999の村人」製作委員会
原作小説・コミカライズ情報
▼原作小説1~8巻が好評発売中！
『LV999の村人』
（KADOKAWA刊）
著者／星月子猫 イラスト／ふーみ
https://www.kadokawa.co.jp/product/321602000347/
▼コミカライズ1~20巻が好評発売中！
『LV999の村人』
（KADOKAWA/角川コミックス・エース）
著者／岩元健一 原作／星月子猫 キャラクター原案／ふーみ
https://web-ace.jp/compace/contents/243/
■本件に関するお問い合わせ先
グリーエンターテインメント株式会社 広報担当
東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー
E-mail：info-ent-anime@gree.net
URL：https://gree-entertainment.com/