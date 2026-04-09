TamEra、オランダ発ファッションブランド「Michael Barnaart」の日本総代理店契約を締結

Tam Era Trading Japan合同会社

TamEraTradingJapan合同会社(https://tamera-japan.com/)（大阪市、以下、「当社」）は、オランダ出身のファッションデザイナーMichael S. Barnaart Van Bergen(以下、Michael Barnaart）氏によるブランド「Michael Barnaart(https://michaelbarnaart.com/)」と日本総代理店契約を正式に締結したことをお知らせいたします。

今後、当社は日本市場における同ブランドの販売、プロモーション、販路開拓などを総合的に担い、日本国内でのブランド価値向上と認知拡大を推進してまいります。

契約背景

当社はこれまで、ライフスタイル領域において、国内市場に適した販売企画、ポップアップ展開、取引先開拓を進めてまいりました。

このたび正式契約を締結した「Michael Barnaart」は、オランダ発の実力派ファッションデザイナーブランドとして、独自の感性とストーリー性を備えたクリエーションを展開しています。

当社は、同ブランドが有するデザイン性、背景にある物語性、日本市場における独自性に着目し、継続的な協議を重ねてまいりました。その結果、日本市場における中長期的な展開可能性について双方の認識が一致し、このたび正式な日本総代理店契約の締結に至りました。

Michael S. Barnaart Van BergenMichael Barnaartについて

デザイナーのMichael Barnaartは、デン・ハーグのFashion Ambassadorを務めたほか、Kroller-Müller MuseumやKunstmuseum Den Haag、Concertgebouw Amsterdamなど、オランダを代表する文化・芸術機関との協業実績を有しています。2017年アスタナ国際博覧会ではオランダ館で衣装が採用されるなど、文化・芸術領域にとどまらず国際的な場でも評価を受けてきました。

作品は、ゴッホ、モンドリアン、エッシャー、フェルメールらオランダゆかりの芸術作品から着想を得たブローチやドレス、スカーフなどへと展開されており、ファッション、グラフィックデザイン、アートを横断する独自の表現を特徴としています。作品の一部は国際的なミュージアムでも展示・収蔵されており、文化性と実用性を兼ね備えたデザイナーズブランドとして欧州で実績を重ねてきました。

日本市場での展開について

当社は、日本市場においてMichael Barnaartを、単なる海外ファッションブランドとしてではなく、欧州で文化機関との協業やミュージアム実績を重ねてきたデザイナーズブランドとして展開してまいります。今後は、ポップアップイベント、展示販売、卸先開拓、メディア向けPRを通じて、ブランドのデザイン性と文化的背景の双方を丁寧に伝えながら、日本国内における認知拡大と販路形成を進めてまいります。

特に、グラフィック性の高いブローチを中心に、感度の高い顧客層、百貨店、セレクトショップ、文化性との親和性を重視する販路に向けて提案を進めてまいります。

今後の展望

当社は、本契約を起点として、日本国内でのブランド認知の形成と販路基盤の整備を段階的に進めてまいります。短期的にはポップアップや展示販売を通じて市場との接点を広げ、中長期的には継続的な卸展開と広報活動を通じて、Michael Barnaartの世界観を日本市場に定着させていく方針です。

Michael Barnaart略歴

1983年、オランダ・Alkmaar生まれ。グラフィックデザインを学んだ後、Amsterdam Fashion Instituteでファッションを専攻。2008年、Amsterdam Fashion Weekで初のクチュールコレクションを発表し、2009年には初のレディ・トゥ・ウェア・コレクションを発表。その後はニットを軸とした創作を本格化させる。

2011年から2023年まで、デン・ハーグ中心部のアトリエ兼ブティックを拠点に活動し、同市のFashion Ambassadorにも任命された。2024年以降は、フランス・FleuranceのLe Piotを拠点としている。

その創作の特質は、オランダ美術の豊かな遺産を現代の装いへと翻訳してきた点にある。世界有数のゴッホ・コレクションを有するKroller-Müller Museumでは、《Souvenir de Mauve》に着想を得たブローチを制作し、世界最大のモンドリアン・コレクションを擁するKunstmuseum Den Haagとは、モンドリアンドレスをはじめとする協業を重ね、同館の展覧会にも出品されている。さらに、Kunstmuseum Den HaagとEscher in Het Paleisによるエッシャー生誕125周年企画への参加、コーポレート・舞台衣装など、多数の文化機関・芸術機関との協業実績を有する。2017年アスタナ国際博覧会では、オランダ館で同氏のモンドリアンドレスが採用された。