【にじさんじ】「叶 2nd LIVE 孤独 -solitude-」キービジュアル公開！さらに、キービジュアルを使用した特設サイトもオープン！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「叶 2nd LIVE 孤独 -solitude-」の最新情報をお伝えします。

「叶 2nd LIVE 孤独 -solitude-」キービジュアル

2026年7月31日(金)に東京国際フォーラム ホールAで行われる、叶 2nd LIVE 孤独 -solitude-のキービジュアルを公開。

キラキラと輝く砂時計をモチーフとし、手には、雨に濡れると花びらが、ガラス細工のように透明に輝く「サンカヨウ」という花を持っています。

また、キービジュアルを使用した特設サイトもオープンいたしました。



特設サイトはこちら！▼

https://www.nijisanji.jp/events/kanae_2ndlive/

叶 2nd LIVE 情報解禁SP | 叶検定の時間だ～～～！！！！

2026年4月9日(木)20時からKanae Channel(https://www.youtube.com/@Kanae)で行われた生配信「叶 2nd LIVE 情報解禁SP | 叶検定の時間だ～～～！！！！」内では、ライブゲストが考案した”叶にまつわる超難問クイズ”に挑みました。

配信の最後には、イベントキービジュアルとティザー映像を初公開。

ぜひ合わせてご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YEFg727LD6o ]

■スタジオ出演

叶、星川サラ、小柳ロウ

特別MC イブラヒム

■VTR出演

樋口楓、剣持刀也、椎名唯華、三枝明那、加賀美ハヤト

「叶 2nd LIVE 孤独 -solitude-」 概要

■開催日程：2026年7月31日(金) OPEN 17:30 / START 18:30

■会場：東京国際フォーラム ホールA

■出演者：叶

■ゲスト：樋口楓、剣持刀也、椎名唯華、三枝明那、加賀美ハヤト、星川サラ、小柳ロウ



新たな情報に関して下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・イベント特設サイト：https://www.nijisanji.jp/events/kanae_2ndlive/

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ：#叶_2ndライブ

叶 1st full album「藍」は一部店舗にて好評発売中！

▶︎CDのご購入はこちら！

【初回限定盤】：https://lnk.to/LACA-39163

【通常盤】：https://lnk.to/LACA-19163

【にじさんじオフィシャルストア】：https://shop.nijisanji.jp/TAG_845

■叶 1st full album 「藍」商品情報

※収録楽曲は【初回限定盤】【通常盤】共通

[Disc1(あ盤)]

1：アイ

作詞・作曲・編曲：佐伯youthK

2：バッドニュース

作詞・作曲・編曲：水槽

3：ANEMONE (rework)

作詞：Cocoro. (Dream Monster)

作曲・編曲：和賀裕希

4：Voyage

作詞・作曲・編曲：春野

5：あわい

作詞・作曲・編曲：生活は忘れて

6：コモンピーポー

作詞・作曲 : 尾崎雄貴

編曲 : Galileo Galilei

7：ミッドナイト・アジテーター

作詞・作曲・編曲：烏屋茶房

8：ブロードキャストパレード (Re-recording)

作詞：Cocoro.(Dream Monster)

作曲・編曲：佐藤厚仁

9：アイ(Instrumental)

10：バッドニュース(Instrumental)

11：ANEMONE (rework)(Instrumental)

12：Voyage(Instrumental)

13：あわい(Instrumental)

14：コモンピーポー(Instrumental)

15：ミッドナイト・アジテーター(Instrumental)

16：ブロードキャストパレード (Re-recording)(Instrumental)

[Disc2(い盤)]

1：リフレイン

作詞：やぎぬまかな

作曲・編曲：和賀裕希

2：嫌いだ

作詞・作曲・編曲：栗山夕璃

3：アイノウ

作詞・作曲・編曲：すこっぷ

4：log

5：Play on Ever

作詞・作曲・編曲：kz

6：リフレイン(Instrumental)

7：嫌いだ(Instrumental)

8：アイノウ(Instrumental)

9：Play on Ever(Instrumental)



発売元：株式会社バンダイナムコミュージックライブ

販売元：株式会社バンダイナムコフィルムワークス

叶 プロフィール

■ライバー名

叶(Kanae)

■プロフィール

突然天使の如く舞い降りてきた超癒し系男子。そして猫のクッションを両手で抱っこしている。話し方もふわふわしている。

学生のように見えるが普段何をしているかは不明。

甘いボイスで、聞いているこちらの心が洗い流されるようなトークを繰り広げる。

■主なリンク先一覧

叶 YouTube CH：https://www.youtube.com/@Kanae

叶 X：https://x.com/Kanae_2434

にじさんじ公式HP 叶(TALENTSページ)：https://www.nijisanji.jp/talents/l/kanae

にじさんじストア 叶 関連グッズ：https://shop.nijisanji.jp/1019

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



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【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



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