(株)ミツエス、(株)スピカは音響設備導入を起点とした業務提携契約を締結

株式会社ミツエス

楽器・音響機器の卸売事業を手がける株式会社ミツエス（以下「ミツエス」）と、家具販売およびインテリアコーディネート事業を展開する株式会社スピカ（以下「スピカ」）は、住宅や商業施設において、空間デザインと調和した音響設備を提案・導入することで、空間の付加価値向上を実現することを目的として、業務提携契約を締結いたしました。

ミツエスは、楽器卸事業を通じて培ってきた音響機器・楽器分野における専門知識、商品調達力、導入ノウハウを強みとし、スピカは空間全体の設計・コーディネートに関する知見と提案力を有しています。

本提携においては、まず音響設備の導入提案を軸とし、

・空間用途に応じた最適な音響機器の選定

・インテリアデザインと調和した音響レイアウトの設計

・居住性・快適性を高める音環境の構築

といった領域で協業を進めてまいります。

単なる機器販売にとどまらず、「音の質」「設置の美しさ」「空間との調和」を重視した音響提案を行うことで、住宅や施設の付加価値向上を実現します。

将来的には、音響導入を起点として、インテリア全体へと提案領域を拡張し、より包括的な空間価値創出へとつなげていくことを視野に入れています。

両社は本業務提携を通じて、音響設備の新たな導入モデルを確立し、顧客体験の向上および新たな市場機会の創出に貢献してまいります。

本提携を通じて、高級住宅・商業施設・分譲物件等において音環境を活かした空間づくりを検討されている企業様からのご相談を広く受け付けております。企画段階から導入まで一貫してサポートいたします。

将来的には、音響導入を起点として、インテリア全体へと提案領域を拡張し、より包括的な空間価値創出へとつなげていくことを視野に入れています。

現在、共同提案案件および協業パートナーも募集しております。ご関心のある企業様はお気軽にお問い合わせください。

■株式会社ミツエスの概要

名称 ：株式会社ミツエス

本社所在地 ：愛知県名古屋市中村区太閤5-9-9ミツエスビル

代表取締役 ：新井 貴雄

設立 ：1953年

資本金 ：1000万円

事業内容 ：楽器・音響機器の卸売事業

URL ：http://www.mitsuesu.ne.jp/

■株式会社スピカの概要

本社所在地 ：大阪府吹田市江坂町1-23-5大同生命江坂第二ビル7F

代表取締役 ：小笠原 潤

設立 ：2012年

資本金 ：1000万円

事業内容 ：インテリアコーディネート及び家具の販売事業

URL ：https://spica-interior.com/