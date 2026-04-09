蔵前の街を巡り、いいちこを味わう回遊型イベント「蔵巡 （くらめぐり）」開催

合同会社土海空

キービジュアル : nyoro

東京・蔵前エリアにて、本格麦焼酎ブランド「いいちこ」とコラボレーションした回遊型イベント 「蔵巡（くらめぐり）- いいちこで巡る蔵前 -」 を開催いたします。

本イベントは、蔵前の個性豊かな蔵前4店舗を舞台に、 各店舗がそれぞれの解釈で開発した いいちこを使用したオリジナルドリンク を提供。 街を歩きながら、味・空間・クリエイティブを楽しむ体験型イベントです。 期間中は、各参加店舗にて いいちこのクリエイティブポスターなどを掲出。 ドリンクを楽しむだけでなく、蔵前の街といいちこの世界観が交差する “回遊するカルチャー体験”をお楽しみいただけます。

スタンプラリー企画

イベント期間中、対象店舗でドリンクを1杯注文するとスタンプを1つ獲得。 3店舗分のスタンプを集めると、抽選に応募可能。 抽選で、いいちこオリジナルグッズなどの景品が当たります。

開催概要

● イベント名：蔵巡（くらめぐり）- いいちこで巡る蔵前 -

● 開催期間：2026年4月10日（金）～4月17日（金）

● 開催場所：東京都・蔵前エリアの参加4店舗

● 内容： ○ いいちこを使用した各店舗オリジナルドリンクの提供

○ スタンプラリー企画

○ いいちこクリエイティブポスターなどの展示

● 最終日イベント： ○ 4月18日（土） Bar Phase にてクロージングイベント開催

※営業時間は各店舗の営業形態に準じます。

・最終日イベント概要

企画背景

近年、クラフトやクリエイティブの街として注目を集める蔵前。 本イベントは、地域に根ざした店舗同士が連携し、「いいちこ」というブランドを軸に、 街全体をひとつの体験空間として楽しんでもらうことを目的としています。

主催・協力・参加店舗

● 主催：NOMURA SHOTEN

NOMURA SHOTENは東京・蔵前のタチノミ・リカーショップ。

日本を中心にクラフトジン、クラフトビール、焼酎をセレクト。

定番料理にアレンジを加えたオツマミと一緒にお楽しみ頂けます。





● 協力：三和酒類株式会社

三和酒類株式会社は、本格麦焼酎「いいちこ」をはじめとした、日本酒・ワイン・ブランデー・リキュール・スピリッツ、発泡酒に加え、大麦発酵液を原料とした食品素材など、発酵に関わるものづくりを幅広く手がける総合醸造企業です。

■本社所在地：大分県宇佐市大字山本2231番地の1

■設立：1958年

■事業内容：酒類食品製造業

■HP：https://www.sanwa-shurui.co.jp(https://www.sanwa-shurui.co.jp)

● 参加店舗: Dill Pickle Club , The Bridge Bar & Lounge , Yello蔵前, NOMURA SHOTEN

開催店舗

Dill Pickle Club

Dill Pickle Clubは、蔵前・鳥越エリアに構えるインテリアとプロダクトのセレクトショップ。国内外か ら集めたヴィンテージ家具や照明、雑貨を中心に、デザイン性と日常性を併せ持つアイテムを展 開しています。店内には一点物のプロダクトが並び、空間そのものも含めて提案するスタイルが 特徴。店舗営業に加えオリジナルのアパレルライン〈DPC BASIC〉も展開。蔵前のカルチャーを 体現する存在として親しまれています。

The Bridge Bar & Lounge

The Bridge Bar & Loungeは、東京都台東区蔵前・浅草橋エリアのバー＆ラウンジ。 ニューヨークのアトリエを思わせる空間で、日替わりカクテル、ナチュラルワイン、クラフトビール など多彩なドリンクを提供。 週末にはDJイベントがあり、立ち飲みスタイルで気軽に立ち寄れる場として地元でも愛されてい ます。蔵前駅から徒歩5～7分、深夜まで営業し、カルチャーと交流のハブとしても知られています。

Yello蔵前

Yello蔵前は、東京・台東区蔵前の人気ネオ立ち飲み居酒屋。ポップな雰囲気のカウンターで立 ち飲みスタイル。3種のベースと複数のフレーバーを組み合わせた豊富なバリエーションのレモン サワーと栃木県産の鶏肉を使用した唐揚げが看板メニュー。 自然派ワインやクラフトビールも好評で、カジュアルで地元にも愛される一軒です