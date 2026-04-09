第6回「ENJOY!ウエルネス卓球」（静岡県・イオンセントラルスクエア静岡）　 追加参加選手決定

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、ウエルネスパートナーであるイオンリテール株式会社との取組として実施するイベント「ENJOY!ウエルネス卓球」のイオンセントラルスクエア静岡（静岡県）での開催にあたり、森薗政崇選手（ニッタク契約選手/前静岡ジェード監督兼選手）が追加で参加することが決定しました。



◆ 2026年4月18日 (土) 14:00～15:00

石山 慎 選手（静岡ジェード）

照井 雄太 Tリーグ卓球エンジョイコーチ



◆ 2026年4月19日 (日) 14:00～15:00

石山 慎 選手（静岡ジェード）

森薗 政崇 選手（ニッタク契約選手/前静岡ジェード監督兼選手） ※追加

照井 雄太 Tリーグ卓球エンジョイコーチ

石山 慎 選手（静岡ジェード）森薗 政崇 選手

≪ENJOY！ウエルネス卓球 イオンセントラルスクエア静岡≫

開催日 ： 2026年4月18日（土）、4月19日（日）

時間 ： 11:00～17:00

会場 ： イオンセントラルスクエア静岡 1F セントラルコート

（〒422-8042 静岡県静岡市駿河区石田1-5-1）

アクセス ： JR東海道新幹線、JR東海道本線 静岡駅南口より徒歩約25分(距離 約2km)

（https://www.aeon.jp/sc/centralsquare-shizuoka/access/）



【イベント内容】



・P4match（卓球マッチ）

誰でも参加可能の卓球ワンマッチをP4match方式で開催。11点マッチのガチンコ卓球勝負！勝者には景品を進呈！！

※申し込みに関する詳細はこちら https://tleague.jp/news/detail.php?id=5089



・ENJOY卓球

老若男女誰でも参加可能！Tリーグ照井雄太卓球エンジョイコーチがお相手する卓球体験コーナー！

19日（日）11:30～13:00頃には、森薗選手も特別ゲストとして参加予定です。



・選手デモンストレーション＆スペシャル体験

Ｔリーグ選手/コーチや地元強豪選手のスーパープレイが見られるデモンストレーション。実際に選手やコーチと打てるスペシャル体験も実施します。



※「ENJOY卓球」「選手デモンストレーション＆スペシャル体験」は申込不要となります。





【「ENJOY!ウエルネス卓球」開催スケジュール】



2025年11月16日（日） イオンレイクタウン（埼玉県） ※終了いたしました

2025年12月13日（土）14日（日） イオンモール佐野新都市（栃木県） ※終了いたしました

2026年1月17日（土）18日（日） イオン三好ショッピングセンター（愛知県）※終了いたしました

2026年1月31日（土）2月1日（日） イオンモール茨木(大阪府）※終了いたしました

2026年3月14日（土）、3月15日（日） イオンモール久御山（京都府） ※終了いたしました

2026年4月18日（土）、4月19日（日） イオンセントラルスクエア静岡





★「卓球でつなぐ未来へ」のタグラインの実現を目指す活動は「つなぐプロジェクト」として活動してまいります。

詳しくはこちら https://tleague.jp/connect/