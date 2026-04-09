【ココマイスター】ダブルウッド クラシカルミニボストンより新色「ヴィンテージブラック」が登場

ココマイスター株式会社

ココマイスター株式会社（本社：東京都千代田区）は、ダブルウッド クラシカルミニボストンより新色「ヴィンテージブラック」を4月9日より販売開始いたします。

ダブルウッド クラシカルミニボストン

Color：ヴィンテージブラック

105,000 円 （税込）

質感にこだわり抜いた極上スペインヌバックを本体に使用し、希少皮革オークバークをフチや持ち手に採用しクラシカルな風合いを取り入れたミニバッグ。特別な熟練工が仕立てることで実現した、絶妙なフォルム。素材の組み合わせ。ショルダーベルトを装着し休日を優雅に持ち運ぶ、ショルダースタイルを基本とし、ベルトを外すことでセカンドバッグとしてもお洒落に使えます。

https://cocomeister.jp/products/doublewood_classicalminiboston?variant=47363685843197

スペック（寸法、重量等）－

外寸縦18cm×横25cm×底厚み12cm



(ファスナーポケット)縦9cm×横17.5cm内寸縦17.5cm×横24cm×底厚み9cm



(ファスナーポケット)縦11.5cm×横17.5cm

(フリーポケット)縦10.5cm×横9.5cm持ち手長さ37cm×厚み1.2cm×立ち上がり9.5cmショルダーベルト長さ99cm~150cm調節可能×幅4cm機能＊外装＊

ファスナーポケット



＊内装＊

ファスナーポケット

フリーポケット付属ショルダーベルト金具金具（シルバー色）（ブラックニッケル色）外装素材スペインヌバック内装素材リモンタ生地サブ素材オークバークレザー重量450g + 革ベルト 150g

※内装には、型崩れや耐久性を考慮し、用途に応じた素材を採用しています。

※天然物の為、サイズ重量は個体差があります。

ココマイスターオリジナルスペイン原皮のヌバックレザー

スペイン産の原皮を使用したスペインヌバックレザーです。フランス南部（スペイン近く）にあるタンナーで鞣され生産されていますので、原産国はフランス産となります。生後18ヶ月のBULLの原皮を使用しています。BULLは雌牛で美しくしなやかな質感に仕上がるのが魅力です。クロム鞣し、染料仕上げ、ヌバック加工に独自の加工を施しており、ヌバックは使用することで経年変化が起こる様に仕上げられています。それでいて、革のハリ感は長く保たれます。表面のシボ感は革本来のもので同じ表情が２つとないのが特徴です。革を鞣す際に、丸型のドラムではなく四角型のドラム（タイコ）を使用することで、美しいシボ感を実現しています。ヌバックレザーなのに、天然皮革という実感も楽しめ、経年変化するのも魅力ポイントです。

製作日数は３６５日と１日"オークバーク”紀元前ルーツ

英国産のオークバークレザーは、英国政府の管理下にあるタンナーにより作られています。３６５日と１日という時間をかけて作ることが決まっている鉄の掟、紀元前から続く製法と伝統を大切に作られた皮革です。指定されたオーク材を伐採し、チップ状に砕き、皮と共にミルフィーユ状に重ねて鞣すという、紀元前ルーツの製法により作られています。時間をかけることでオーク材からタンニンが滲み出て、防腐処理は勿論の事、革には"しなやかさ”が生まれ、上品な光沢感とヴィンテージ感溢れる独自の風合いが実現されています。見れば見るほどに魅力を感じ、使えば使うほどに愛着を深める、不思議な魅力を持つ革素材オークバークです。（日本内に拠点を持つ会社ではココマイスターのみが取り扱う事ができるオリジナルレザー。その活動が評価され、英国王室第2代ケント公爵エドワード王子へ長財布を贈呈）

ココマイスターについて

極上素材を日本の熟練工が仕立てる、日本製ハイエンドブランドのココマイスター（COCOMEISTER）。強く、そして自由に。をコンセプトに、大人の男に向けた力強い、そして自由な革製品を生み出しています。全国5店舗の直営店とオンラインサイトのみで販売、自らが製作した製品を自らでお客様へ届けることを大切にしています。実店舗の世界観もココマイスターのコンセプトを意識し、力強く、そして自由さが演出されています。日本の熟練職人の確かな品質を基本とし、芸術的な鞄・財布小物を製作しています。ココマイスターのサービスとして、修理が必要な場合には、製品修理も実施しています。

お問い合わせ先 ココマイスターサポート 0120-827-117

詳細は公式HPをご確認ください。https://cocomeister.jp/