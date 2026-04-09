ライフスパンからみる大人の発達障害の理解と支援

特定非営利活動法人SKILLSカウンセリングセンター

近年、発達障害の理解と支援は大きく広がり、児童期だけでなく成人期の発達障害支

援の重要性がますます認識されるようになっています。

臨床現場では、例えば次のような問いに直面することがあります。

・高校卒業が見えてきて、いよいよ社会へ。しかし学校を離れた後、クライアントの生活や適応をどのように支えていけばよいのか。支援者は何を理解し、どのような準備をしておけばよいのか。

・大人になった発達障害をどのように理解すればよいのか。

・発達障害のある人は、人生の中でどのように変化していくのか。

・「成熟」とは、発達障害の理解においてどのような意味を持つのか。

こうした問いは、児童期の支援の枠組みだけでは十分に答えられないことも少なくありません。発達障害のある人の長い人生のプロセスをどのように理解するのかという視点が、いま改めて求められています。

本研修では、小栗正幸先生の著書『成熟した発達障害』を手がかりに、発達障害のある人が人生を歩む中でどのように変化し、どのような成熟や適応が生まれていくのかについて考えます。長年にわたり発達障害臨床に携わってこられた小栗先生のご経験をもとに、成人期発達障害の理解と支援の視点について学ぶ機会としたいと思います。

【対象】

臨床心理士・公認心理師・心理職

医療・教育・福祉領域で発達障害支援に関わる専門職

【この研修で学べること】

・成人期発達障害の理解

・発達障害の「成熟」という視点

・ライフスパンから見た発達障害

・成人期に移行するクライアントの支援の考え方

【講師】

小栗正幸(特別支援教育ネット代表)

【日時】

5月28日(木) 20:00-22:00

【場所】

ZOOMでのオンラインライブ開催

(YouTubeでのアーカイブ配信あり)

【定員】

一般：95名

【料金】

一般販売：3000円

【講座リンク・配布資料】

当日のZOOMリンクや資料は講座の前日までに、アーカイブ配信のリンクにつきましては講座の翌日以降にお申込者へ別途Peatix経由のメールにてご案内いたします。

※Peatixからのメールが受信できる状態にしておいてください。

【領収書】

Peatix「領収データにアクセスする」をご利用ください。

【キャンセルポリシー】

原則チケットはキャンセルできませんが、やむを得ない場合には可能です。

「主催者にチケットのキャンセルを依頼する」をご確認ください。

※コンビニ/ATM支払いの場合、キャンセル料として340円かかります。

【個人情報に関して】

本講座の参加申込により「個人情報の取り扱い」に同意したこととみなします。

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参加申込者の個人情報は、以下の目的に利用します。

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