「本場の味が再現できない」パティシエの悩みを解決 - フランス基準の高級製菓素材を日本へ - マダガスカル産バニラ・カカオを自社・契約農園から直接調達

株式会社Madagascar Product Company

■ 企業理念

本物の素材が、正しく届き、正しく活かされる世界をつくる。

私たちの原点は、「日本では本場の味が再現できない」というパティシエの声でした。

Madagascar Product Companyは、現地農園との直接連携により、欧米に流通していた世界基準のバニラやカカオを、日本へ適正な価格で届ける仕組みを構築してきました。

日本のパティシエが本来の味を再現できる環境をつくること。

それが私たちの使命です。

自社農園で厳選した高品質バニラビーンズ。フランスをはじめとした欧州へ流通する前に、日本市場へ優先供給。

■ 原料から製品へ、提案の幅を拡大

これまでバニラビーンズおよびカカオ豆といった原料供給を中心に展開してきた当社は、2026年よりプロの現場における再現性・作業性・コストバランスを重視した商品ラインナップへと拡張いたしました。

■ バニラ製品ラインナップ

・グレードA バニラビーンズ（マダガスカル産）

・バニラエキストラクト、バニラオレオレジン、バニラアブソリュート

・バニラペースト

・バニラキャビア（シード）

■ カカオ製品ラインナップ

・アワード受賞歴を持つマダガスカル産カカオ豆

・クーベルチュールチョコレート（ダーク／ミルク）

・カカオエキストラクト

マダガスカルの現地農園で丁寧に仕上げられるバニラビーンズ ― 品質は現場から生まれる

■ 直接調達による競争優位性

当社は、バニラにおいては自社農園、カカオにおいては契約農園から直接輸入を行うことで、

「高品質 × リーズナブルな価格 × 安定供給」

を実現しています。

この供給体制により、製菓・製パン・飲料・食品メーカーなど、幅広いプロフェッショナルの現場に対応可能です。

■ FABEX 2026 出展

今回、これらの新ラインナップを携え、国内最大級の業務用食品展示会「FABEX 2026」に出展いたします。

会場では、実際の製品をご覧いただきながら、用途に応じた提案を行います。

■ 出展概要

【展示会名】FABEX 2026 東京「デザート・スイーツ＆ベーカリー展」

【会期】2026年4月15日（水）～17日（金） 10:00～17:00

【会場】東京ビッグサイト

【小間番号】F-F08

■ 会社概要

会社名：株式会社Madagascar Product Company

事業内容：バニラ・カカオの輸入および業務用商材の提供

URL：https://madagascarproductcompany.com