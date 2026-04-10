株式会社Helical Fusionのヘリックス計画にコアパートナーとして参画

長谷虎紡績株式会社

このたび、当社、長谷虎紡績株式会社は核融合炉開発を手がける株式会社Helical Fusion様のヘリックス計画にコアパートナーとして参画いたします。

核融合による次世代クリーンエネルギーを開発するHelical Fusion

ヘリックス計画「コアパートナー」発表・最終実証装置Helix HARUKA映像初公開

プレスイベントのご案内

世界の実用発電へ、地域・産業横断チームの核となるパートナー制度を創設

最終実証装置「Helix HARUKA」の現地映像、発電初号機「Helix KANATA」模型も初公開

2026年4月28日（火）12:00～ 東京ポートシティ竹芝 ポートホールにて

フュージョンエネルギー（核融合） 実用化に向けた「ヘリックス計画」のもと、日本独自のヘリカル型核融合炉を開発する株式会社Helical Fusionは、マイルストーンである最終実証装置「Helix HARUKA」の建設・製造を進めています 。2030年代のプラント稼働を見据え、資本・業務両面にわたる強固な提携による「コアパートナー」制度を開始します。国家レベルのプロジェクトに腰を据えて取組むための制度の意義や背景を、コアパートナーとともに記者会見で発表いたします。あわせて、建設中のHelix HARUKAの最新映像を初公開します。現地では、パートナー参画を検討する法人向けの「パートナリングイベント」を東京で初開催する様子、発電初号機「Helix KANATA」の模型や各種大型展示もご取材いただけます。

添付資料より、取材申し込みをお願いします