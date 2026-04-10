スギちゃんが“袖なし白衣”のワイルドな博士に！？　ポケモンフレンダ新TVCM「ポケモンフレンダ デビュー応援キャンペーン」篇

株式会社タカラトミーアーツ

タカラトミーグループの玩具メーカー・株式会社タカラトミーアーツ（代表取締役社長：近藤 歳久／所在地：東京都葛飾区）が、ゲームメーカー・株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）との共同事業として展開している『ポケットモンスター』の業務用キッズアミューズメントマシン『ポケモンフレンダ』において、ポケモンフレンダ新TVCM「ポケモンフレンダ デビュー応援キャンペーン」篇を2026年4月10日（金）より全国で放映いたします。

新TVCMには、タレントのスギちゃんが“ワイルドな博士”として登場。4月11日（土）から始まる

「デビューおうえん！きみのポケモンもらえる！キャンペーン」に合わせ、白衣をまとった“博士スタイル”で「ワイルドに名前を書けば、自分だけのポケモン」というセリフとともに、ニャオハ・ヒトカゲ・ポッチャマの中から1匹を選び、自分だけのポケモンを手に入れる楽しさを描いています。本キャンペーンは、ゲームソフトやテレビアニメでおなじみの “博士から最初の1匹を受け取り、冒険が始まる” というポケモンの序盤イベントを、実際に体験できる内容を演出しています。TVCMの放映翌日となる4月11日（土）より開始し、『ポケモンフレンダ』設置店舗では、3匹のポケモンの中から好きな1匹を選び、「フレンダピック」として受け取ることができます。

『ポケモンフレンダ』で、自分だけのポケモンと大迫力のバトルをワイルドにお楽しみください。

■スギちゃんが演じる“ワイルドな博士”がおなじみのワイルド口調でポケモンフレンダの楽しさを紹介！トレードマークの“袖なし”白衣をまとったワイルドな博士スタイルにも注目！

“ワイルドだろぉ～”の決めゼリフでおなじみのスギちゃんが、本CMでは“ワイルドな博士”として登場。トレードマークのデニム×ノースリーブに白衣を合わせたワイルドな博士スタイルで、「ワイルドに名前を書けば、自分だけのポケモン」というセリフとともに『ポケモンフレンダ』の楽しさを紹介します。

ニャオハ・ヒトカゲ・ポッチャマの中から好きなポケモンを選び、名前を書くことで“自分だけのポケモン”になるという『ポケモンフレンダ』ならではの魅力を、スギちゃんの明るくユニークな存在感を生かしてわかりやすく表現。テンポ感のある演出とスギちゃんの親しみやすいリアクションで、『ポケモンフレンダ』のワクワクする世界を楽しく表現。思わず自分も遊びたくなるような、『ポケモンフレンダ』の魅力を描いています。

■TVCM概要

タイトル： ポケモンフレンダ新TVCM「ポケモンフレンダ デビュー応援キャンペーン」篇15秒

放送開始： 2026年4月10日（金）

出演者： スギちゃん

TVCM URL： https://youtu.be/SDlzA0jHqsl

TVCM放映地域： 全国

ポケモンフレンダ公式サイト： https://pokemonfrienda.com/

【出演者プロフィール】

スギちゃん

愛知県出身のタレント・スギちゃん。1973年8月24日生まれ、血液型はB型。1995年に芸人活動をスタートし、2001年よりお笑いコンビ「メカドック」として活動、2008年の解散後はピン芸人として活躍の場を広げている。テレビ、旅番組、情報番組、教育番組など多方面で存在感を発揮するほか、普通自動車免許、小型2級船舶、カリスマ温泉ソムリエ、キャンプインストラクターの資格も保有。親しみやすいキャラクターと唯一無二の存在感で幅広い世代から支持を集めている。

【「ポケモン」について】

始まりは、1996年に誕生したゲームボーイソフト『ポケットモンスター 赤・緑』。ポケモンたちを捕まえて育てる「コレクション性」や、友達同士で交換や対戦をする「コミュニケーション性」などの遊びの要素が詰まったロール・プレイング・ゲームです。その後、カードゲーム・TVアニメや映画・グッズ他、幅広く事業展開され、グローバルな人気を得ています。

【『ポケモンフレンダ』について】

『ポケモンフレンダ』は、ポケモンとバトルをして、ポケモンを捕まえ、筐体から配出される「フレンダピック」を集める最新のキッズアミューズメントマシンで、2024年７月11日（木）より全国のアミューズメント施設やゲームセンター等で稼動を開始しました。

通常は1台で2人のプレイヤーが遊べる「ツイン筐体」は、隣同士の画面が繋がる「タッグプレイ」（同時プレイ）が発生すると、筐体の上部と中央部に搭載された２台の大型モニターによる大迫力のバトルを楽しむことができます。さらに、中央部（プレイヤーの手元側）のモニターにはタッチパネルを導入しており、ゲーム映像の動きと画面に触れる操作アクションが連動することで、直感的で没入感のある遊びを体験できます。

『ポケモンフレンダ』は今後も「タッチとレンダでトレジャーゲット！」というキャッチコピーのもと、直感的で没入感のある遊び体験を提供してまいります。

【商品概要】

■商品名： 『ポケモンフレンダ』

■形態：業務用キッズアミューズメントゲーム機

■プレイ料金：100円（税込）+フレンダピック払い出し1枚100円(税込）／最大1プレイ600円(税込)

■プレイ人数：1～2人

■稼動時期：2024年7月11日より稼動中

■マシンサイズ：（幅）1237mm×（奥行）846mm×（高さ）1796mm／（重さ）約210kg

■配出物（フレンダピック）サイズ：（幅）38.9mm×（高さ）62.9mm×（厚み）4.2mm

■プレイ時間：約8～10分 ※プレイ状況によって異なります

■製作：タカラトミーアーツ・マーベラス

■販売：タカラトミーアーツ・マーベラス

■公式HP： https://pokemonfrienda.com

■権利表記：

(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by T-ARTS and MARV

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。