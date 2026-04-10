QPS研究所、米国Rocket Lab（ロケット・ラボ）社と新たに小型SAR衛星3機分の打上げに関して契約を締結

株式会社QPS研究所Credit: Rocket Lab

世界トップレベルの小型SAR(※1)衛星の開発・製造・運用を行う株式会社QPS研究所（福岡市

中央区、代表取締役社長 CEO：大西 俊輔、以下QPS研究所）は、米国Rocket Lab社（以下ロ

ケット・ラボ社）と、さらに小型SAR衛星「QPS-SAR」3機分の打上げに関して新たに契約を

締結したことをお知らせいたします。

今回新たに契約した3機の打上げと既存の契約と合わせて、今後、合計8機のQPS-SARをロケット・ラボ社のエレクトロンで打ち上げることになります。各1機ずつ搭載され、次の打上げは5月以降を予定しています。なお、他社ロケットとも調整しながら打上げを決めていくため、個別の打上げスケジュールについては、それぞれのロケットに対して打ち上げる衛星が決まりましたら、都度改めてお知らせいたします。

(※1) SAR （合成開口レーダー）：電波を使用して地表の画像を得るレーダー。雲や噴煙を透過し、昼夜を問わず観測することができる点が特長です。

＜株式会社QPS 研究所について＞

QPS研究所は2005 年に福岡で創業された宇宙開発企業です。名前のQPS とは「Q-shu Pioneers of Space」の頭文字を取っており、九州宇宙産業の開拓者となること、更には九州の地より日本ならびに世界の宇宙産業の発展に貢献するとの思いが込められています。その名の通り、九州大学での小型人工衛星開発の技術をベースに、国内外で衛星開発やスペースデブリへの取り組みに携わってきたパイオニア的存在である名誉教授陣と若手技術者・実業家が一緒になって、宇宙技術開発を行っています。また、QPS研究所の事業は、創業者たちが宇宙技術を伝承し育成してきた北部九州を中心とする全国25社以上のパートナー企業に力強く支えられています。現在は、準リアルタイムデータ提供サービスの実現を目指し、小型SAR衛星「QPS-SAR」を開発、製造、運用しています。

<株式会社QPS研究所>

社名 ：株式会社QPS研究所

本社住所：福岡市中央区天神1-15-35 レンゴー福岡天神ビル6階

代表者 ：代表取締役社長 CEO 大西俊輔

創業 ：2005年6月

URL ：https://i-qps.net/

事業内容：人工衛星、人工衛星搭載機器、精密機器、電子機器並びにソフトウエアの研究開発、設計、製造、販売